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عند مستوى 10536 نقطة

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 2.99 مليار ريال

2023-01-08 الساعة 4:19
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 2.99 مليار ريال
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 5.08 نقاط ليقفل عند مستوى 10536.91 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 2.99 مليار ريال.

تفاصيل التداولات

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 109 ملايين سهم، تقاسمتها أكثر من 250 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 134 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 69 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات: عذيب للاتصالات، وريدان، والكثيري، وأميانتيت، والحمادي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: الإنماء طوكيو م، وساب، وسدافكو، وعطاء، ومعدنية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.93 % و 2.08 %.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وجبل عمر، ولوبريف، وبترو رابغ، وشمس الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: لوبريف، والراجحي، وعذيب للاتصالات، ومعادن، وأمريكانا الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 100.30 نقطة ليقفل عند مستوى 19204.43 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 1593 صفقة.

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