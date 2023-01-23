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عند مستوى 10766 نقطة

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 3 مليارات ريال

2023-01-23 الساعة 5:42
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 3 مليارات ريال
المواطن - فريق التحرير

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملاته اليوم الاثنين، مرتفعًا 41 نقطة عند مستوى 10766 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال.

وحسب ما نقلته قناة “الإخبارية”، سجلت أسهم 94 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 112 شركة على تراجع.

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أسهم الأحد

وكان مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أغلق أمس الأحد، مرتفعًا 42.61 نقطة ليقفل عند مستوى 10724.62 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 98 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 220 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 140 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 64 شركة على تراجع.

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