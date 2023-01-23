الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 3 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملاته اليوم الاثنين، مرتفعًا 41 نقطة عند مستوى 10766 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال.

وحسب ما نقلته قناة “الإخبارية”، سجلت أسهم 94 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 112 شركة على تراجع.

أسهم الأحد

وكان مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أغلق أمس الأحد، مرتفعًا 42.61 نقطة ليقفل عند مستوى 10724.62 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 98 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 220 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 140 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 64 شركة على تراجع.