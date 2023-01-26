الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 3.7 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الخميس، مرتفعًا 12.50 نقطة ليقفل عند مستوى 10821.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.7 مليارات ريال.

كمية الأسهم

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 125 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 116 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 83 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الكثيري، ومتطورة، ومجموعة الحكير، والإعادة السعودية، شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: المراعي، وأنابيب، وعذيب للاتصالات، وسابك، وتكافل الراجحي، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.87 % و 3.11 %.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، والراجحي، ودار الأركان، وعناية، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الراجحي، والأهلي، وسابك، وأرامكو السعودية، ولوبريف الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 16.42 نقطة ليقفل عند مستوى 19252.34 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 14.1 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 267 ألف سهم.