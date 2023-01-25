الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 4 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملاته اليوم الأربعاء، مرتفعًا عند مستوى 10809 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.

وحسب قناة “العربية”، صعدت سوق الأسهم السعودية، في جلسة اليوم، ولكن واصلت السوق الأداء الأفقي الذي يميل للارتفاع مع ترقب الإعلان عن النتائج السنوية للشركات.

كمية التداولات

وارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية “تاسي” 0.13% أو 13.5 نقطة عند مستوى 10809 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 4.1 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 144 مليون سهم، حيث سجلت فيها أسهم 117 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 83 شركة من إجمالي 223 شركة.

تباين النسب

وكانت أسهم شركات مجموعة الحكير، الإنماء طوكيو، العالمية، دله الصحية، الإعادة السعودية، الأكثر ارتفاعًا بنسب تراوحت بين 9.91% و5.01%، أما أسهم شركات: الحفر العربية، الجوف، الواحة، التموين، شمس كانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، بنسب تراوحت بين 2.19% و1.41%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، أمريكانا، وأرامكو، سابك، بترو رابغ الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: سابك، دار الأركان، أرامكو، عذيب للاتصالات، الراجحي الأكثر نشاطًا في القيمة.