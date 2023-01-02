الأسهم السعودية تغلق مرتفعة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الاثنين، مرتفعًا 31.67 نقطة ليقفل عند مستوى 10578.34 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.6 مليارات ريال.

تفاصيل التداول

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 149 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 176 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 36 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: عذيب للاتصالات، وكابلات الرياض، والسيف غاليري، والحفر العربية، والشرقية للتنمية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: دارية ريت، والأهلي ريت 1، وتنمية، والمصافي، والنهدي، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.89 % و 2.16 %.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وشمس، وبترو رابغ، وأرامكو السعودية، ولوبريف الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: لوبريف، والسيف غاليري، والراجحي، وأرامكو السعودية، وأمريكانا الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 245.54 نقطة ليقفل عند مستوى 19434.51 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 21 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم تقاسمتها 2620 صفقة.