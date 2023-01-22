الأسهم السعودية تغلق مرتفعة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الأحد، مرتفعًا 42.61 نقطة ليقفل عند مستوى 10724.62 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال.

كمية التداولات

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 98 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 220 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 140 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 64 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أسمنت حائل، ومتطورة، والسعودي الألماني الصحية، والحمادي، وأنابيب الشرق الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: دور، وأسمنت العربية، وأسمنت القصيم، ودلة الصحية، والمراعي، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 6.51 % و 2.69 %.

فيما كانت أسهم شركات: الجزيرة، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، وشمس، وبترو رابغ الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: لوبريف، وأرامكو السعودية، والراجحي، والجزيرة، ومرافق الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم، مرتفعًا 243.64 نقطة ليقفل عند مستوى 19456.81 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 13.5 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 1626 صفقة.