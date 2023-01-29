الأسهم السعودية تغلق مرتفعة الخميس بدء العمل بنظام استئجار الدولة للعقار الجديد ولائحته التنفيذية بيرس مورغان: كريستيانو رونالدو أحب الحياة في السعودية داخل وخارج الملعب تغريم 9 مخالفين لنظام السوق المالية 1.8 مليون ريال وظائف شاغرة في شركة محركات الطائرات حساب المواطن يكشف حقيقة وقف الدعم بعد 3 أشهر وظائف شاغرة بشركة قطار سار تشكيل مباراة الاتحاد والفيحاء المتوقع نجم رياضي مشهور سرق شيئًا من بوتين وسط الكرملين تصرف رونالدو يحبط Manchester united
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الأحد، مرتفعًا 17 نقطة ليقفل عند مستوى 1083.94 نقطة.
وصعد مؤشر سوق الأسهم السعودية “تاسي” 0.16% أو 17.8 نقطة عند مستوى 10839 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 3.24 مليار ريال، وذلك في ارتفاع للجلسة السابعة على التوالي.
وحسب قناة “العربية”، بلغت كمية الأسهم المتداولة 117.35 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 104 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 101 شركة من إجمالي 223 شركة.
وكانت أسهم شركات سينومي ريتيل، مجموعة الحكير، حلواني إخوان، مدينة المعرفة، الصقر للتأمين الأكثر ارتفاعًا بنسب تراوحت بين 9.98% و5.35%، أما أسهم شركات: التطويرية الغذائية، أكوا باور، المجموعة السعودية، تهامة، مهارة كانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، بنسب تراوحت بين 3.27% و2.38%.
فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وأمريكانا، وشمس، وأرامكو، وبترو رابغ الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: الراجحي، ولوبريف، ودار الأركان، وأرامكو، وسابك للمغذيات الزراعية، الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا ليقفل عند مستوى 19178 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13.7 مليون ريال.