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بتداولات بلغت 3.24 مليار ريال

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة

2023-01-29 الساعة 5:49
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة
المواطن - فريق التحرير

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الأحد، مرتفعًا 17 نقطة ليقفل عند مستوى 1083.94 نقطة.

وصعد مؤشر سوق الأسهم السعودية “تاسي” 0.16% أو 17.8 نقطة عند مستوى 10839 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 3.24 مليار ريال، وذلك في ارتفاع للجلسة السابعة على التوالي.

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كمية التداولات

وحسب قناة “العربية”، بلغت كمية الأسهم المتداولة 117.35 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 104 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 101 شركة من إجمالي 223 شركة.

وكانت أسهم شركات سينومي ريتيل، مجموعة الحكير، حلواني إخوان، مدينة المعرفة، الصقر للتأمين الأكثر ارتفاعًا بنسب تراوحت بين 9.98% و5.35%، أما أسهم شركات: التطويرية الغذائية، أكوا باور، المجموعة السعودية، تهامة، مهارة كانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، بنسب تراوحت بين 3.27% و2.38%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وأمريكانا، وشمس، وأرامكو، وبترو رابغ الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: الراجحي، ولوبريف، ودار الأركان، وأرامكو، وسابك للمغذيات الزراعية، الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا ليقفل عند مستوى 19178 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13.7 مليون ريال.

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