الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات قيمتها 4 مليارات ريال

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الثلاثاء، منخفضًا 45.55 نقطة ليقفل عند مستوى 10682.90 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 146 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 63 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 142 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: تهامة، والوطنية، والمتقدمة، وأمريكانا، وبن داود الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: العربي، والاستثمار، ومدينة المعرفة، وجبل عمر، وساب، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 4.07 % و 4.03 %.
فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، ودار الأركان، وشمس، والأهلي، والإنماء الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الأهلي، والراجحي، وأمريكانا، وسابك للمغذيات الزراعية، ودار الأركان الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 51.70 نقطة ليقفل عند مستوى 19267.65 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 16.5 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 280 ألف سهم تقاسمتها مليون و 517 ألف صفقة.