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عند مستوى 10531 نقطة

الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات 3.6 مليارات ريال

2023-01-05 الساعة 4:26
الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات 3.6 مليارات ريال
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الخميس، منخفضًا 0.07 نقطة ليقفل عند مستوى 10531.83 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.6 مليارات ريال.

تفاصيل التداولات

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 176 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 280 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 152 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 48 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: عذيب للاتصالات، والوطنية للتعليم، ودور، وأنابيب الشرق، وأنابيب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: الإنماء طوكيو م ، وسلوشنز، والصقر للتأمين، وعناية، وجدوى ريت السعودية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.98 % و 2.34 %.
فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، ودار الأركان، والأهلي، وشمس، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الأهلي، وأمريكانا، والراجحي، ودار الأكان، وعذيب للاتصالات الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 19.15 نقطة ليقفل عند مستوى 19304.73 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 22 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 440 ألف سهم تقاسمتها 1643 صفقة.

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