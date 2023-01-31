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عند مستوى 10792 نقطة

الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات 4.5 مليارات ريال

2023-01-31 الساعة 4:04
الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات 4.5 مليارات ريال
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 17.83 نقطة ليقفل عند مستوى 10792.85 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.5 مليارات ريال.

كمية الأسهم

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 147 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 97 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 114 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: أسيج، والخليجية العامة، والوطنية، وعناية، والتأمين العربية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: مبكو، ومجموعة الحكير، وسينومي ريتيل، والتصنيع، والباحة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.77 % و 4.73 %.

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فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، والراجحي، ودار الأركان، والأهلي، وشركة الاتصالات السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الراجحي، والأهلي، وشركة الاتصالات السعودية، وسابك، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 10.73 نقاط ليقفل عند مستوى 19140.41 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 16.9 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 260 ألف سهم.

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