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بتداولات بلغت 4.5 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق منخفضة

2023-01-10 الساعة 4:31
الأسهم السعودية تغلق منخفضة
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الثلاثاء منخفضًا، 13.12 نقطة ليقفل عند مستوى 10634.06 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.5 مليارات ريال.

الأسهم المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 143 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 103 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 101 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات: حلواني إخواني، والوطنية للتعليم، واكسترا، وأسمنت الجوف، وأميانتيت الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: البحر الأحمر، وتهامة، وساب، والأسماك، والجزيرة ريت، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.88 % و 3.19 %.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وشمس، وسبكيم العالمية، وجبل عمر، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: عذيب للاتصالات، وشمس، والراجحي، وسبكيم العالمية، ولوبريف الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 96.57 نقطة ليقفل عند مستوى 19207.51 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 23 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم تقاسمتها 1809 صفقات.

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