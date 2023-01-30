الأسهم السعودية تغلق منخفضة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الاثنين، منخفضًا 28.81 نقطة ليقفل عند مستوى 10810.68 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليارات ريال.

كمية الأسهم

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 164 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 69 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 135 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: سينومي ريتيل، وأنابيب الشرق، والحمادي، والكثيري، وأليانز إس إف الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: الإنماء ريت الفندقية، وحلواني إخواني، وأسمنت ينبع، وأسيج، وملكية ريت، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 7.03 % و 4.80 %.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، والراجحي، ودار الأركان، والأهلي، وشمس، الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الراجحي، والأهلي، وسابك، وأرامكو السعودية، والإنماء الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 27.67 نقطة ليقفل عند مستوى 19151.14 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 11.1 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم.