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مخبأة في مركبة يقودها أحدهما

الأفواج الأمنية تطيح بشخصين بحوزتهما 59 كجم قات

2023-01-23 الساعة 1:21
الأفواج الأمنية تطيح بشخصين بحوزتهما 59 كجم قات
المواطن - واس

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قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، اليوم الاثنين، على مواطنَيْن بحوزتهما (59) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأةً في مركبة يقودها أحدهما بمحافظة العارضة.

وتمّ توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

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