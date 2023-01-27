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ضمن جولات سباق كور الدرعية إي بري 2023

الألماني باسكال فيرلاين يُتوج بالمركز الأول بسباقات فورمولا الدرعية اليوم

2023-01-27 الساعة 11:55
الألماني باسكال فيرلاين يُتوج بالمركز الأول بسباقات فورمولا الدرعية اليوم
المواطن - محمد سمعه

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تُوج الألماني باسكال فيرلاين بالمركز الأول في الجولة الأولى من سباق كور الدرعية إي بري 2023 ضمن سباق فورمولا الدرعية في يومه الأول.

الفائز بالمركز الأول في جولة الجمعة

وفاز فيرلاين بالمركز الأول حيث توج الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، السائق الألماني بحضور بدر بن عبدالرحمن القاضي نائب وزير الرياضة.

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فورمولا الدرعية

وتفوق باسكال فيريلان على البريطاني جيك دينيس صاحب المركز الثاني ومواطنه سام بيرد صاحب المركز الثالث.

باسكال فيرلاين - فورمولا الدرعية

وتتواصل أحداث سباق كور الدرعية إي بري 2023، غدًا السبت بإقامة الجولة الثانية من السباق والثالثة من بطولة العالم، ليواصل المتسابقون مشوارهم الطويل للمنافسة، حيث يتكون السباق من 16 جولة لمدة 7 أشهر وذلك في العديد من المدن حول العالم.

باسكال فيرلاين فورمولا الدرعية

فورمولا الدرعية

ويُقام سباق الفورمولا إي في نسخته الجديدة على حلبة طولها 2 كيلو و495 مترًا، كما تضم الحلبة 21 منعطفًا.

ويشارك في سباق “كور الدرعية“، 22 متسابقًا يمثلون 11 فريقًا من مختلف دول العالم سيتنافسون على حلبة الدرعية حيث ستعتمد حلبة السباق على الإضاءة بتقنية LED، المعدة لخفض استهلاك الطاقة بنسبةٍ تصل إلى 50%.

وسينتقل سباق فورمولا الدرعية بعد ذلك في جولته الرابعة من السعودية إلى مدينة حيدر آباد الهندية.

وفي فبراير المقبل سيتنافس المتسابقون في كيب تاون عاصمة جنوب إفريقيا على أن تنتقل الجولات بعد ذلك إلى البرازيل وألمانيا وموناكو وإندونيسيا وأمريكا وإيطاليا لتكون المملكة المتحدة آخر محطةٍ في موسم “أي بي بي فورمولا إي” في النسخةِ التاسعة.

باسكال فيرلاين - فورمولا الدرعية

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