الألماني باسكال فيرلاين يُتوج بالمركز الأول بسباقات فورمولا الدرعية اليوم انفتاح البحر الأحمر من أسباب حدوث الزلازل بالسعودية غسل صحن المطاف في 20 دقيقة إجراء تعديلات على مباريات 3 جولات في دوري روشن رصد 10 مخالفات على المنشآت الصحية في الظهران نتائج مباريات اليوم في دوري يلو نصائح فعالة لوقف نزيف الأنف موسكو تمهل سفير لاتفيا أسبوعين لمغادرة أراضيها ولي العهد بأحد مطاعم العلا : حي هالشوف أبو سلمان تركي الفيصل: مؤسسات دولية حكومية خلف العمليات الإرهابية ضد المصحف
تُوج الألماني باسكال فيرلاين بالمركز الأول في الجولة الأولى من سباق كور الدرعية إي بري 2023 ضمن سباق فورمولا الدرعية في يومه الأول.
وفاز فيرلاين بالمركز الأول حيث توج الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، السائق الألماني بحضور بدر بن عبدالرحمن القاضي نائب وزير الرياضة.
وتفوق باسكال فيريلان على البريطاني جيك دينيس صاحب المركز الثاني ومواطنه سام بيرد صاحب المركز الثالث.
وتتواصل أحداث سباق كور الدرعية إي بري 2023، غدًا السبت بإقامة الجولة الثانية من السباق والثالثة من بطولة العالم، ليواصل المتسابقون مشوارهم الطويل للمنافسة، حيث يتكون السباق من 16 جولة لمدة 7 أشهر وذلك في العديد من المدن حول العالم.
ويُقام سباق الفورمولا إي في نسخته الجديدة على حلبة طولها 2 كيلو و495 مترًا، كما تضم الحلبة 21 منعطفًا.
ويشارك في سباق “كور الدرعية“، 22 متسابقًا يمثلون 11 فريقًا من مختلف دول العالم سيتنافسون على حلبة الدرعية حيث ستعتمد حلبة السباق على الإضاءة بتقنية LED، المعدة لخفض استهلاك الطاقة بنسبةٍ تصل إلى 50%.
وسينتقل سباق فورمولا الدرعية بعد ذلك في جولته الرابعة من السعودية إلى مدينة حيدر آباد الهندية.
وفي فبراير المقبل سيتنافس المتسابقون في كيب تاون عاصمة جنوب إفريقيا على أن تنتقل الجولات بعد ذلك إلى البرازيل وألمانيا وموناكو وإندونيسيا وأمريكا وإيطاليا لتكون المملكة المتحدة آخر محطةٍ في موسم “أي بي بي فورمولا إي” في النسخةِ التاسعة.