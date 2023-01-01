الأمر بالمعروف برماح تفعّل المصلى المتنقل بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

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فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة رماح، المصلى المتنقل، ضمن خطة فرع الرئاسة العامة التوعوية بمنطقة الرياض للمشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والمقام بالمحافظة في نسخته السابعة لعام ١٤٤٤ھ، لتمكن زوار المهرجان من إقامة فريضة الصلاة جماعة في وقتها.
وبيّن فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أن هذه الجهود التوعوية تأتي تحقيقاً لرسالة الرئاسة العامة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأعظمها إقامة الصلاة والاهتمام بهذه الشعيرة العظيمة والحث عليها، وتطبيقاً للخطط والأهداف والبرامج التي حددتها وكالة التوعية والتوجيه بالرئاسة وتنفيذها في مناطق المملكة العربية السعودية، مؤكداً جاهزية المصليات المتنقلة بجميع الخدمات.
وتأتي هذه المناشط تنفيذاً لتوجيهات واهتمام معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، في ذلك.