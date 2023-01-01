Icon

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الإسماعيلية Icon الدفاع المدني: خذوا حذركم لاحتمالية هطول أمطار رعدية Icon في قبضة الأمن.. متورطون في إطلاق نار وسطو مسلح Icon الجوازات تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر Icon القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق Icon الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد Icon جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم Icon تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت Icon توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لتمكن زوار المهرجان من إقامة فريضة الصلاة جماعة في وقتها

الأمر بالمعروف برماح تفعّل المصلى المتنقل بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

2023-01-01 الساعة 11:21
الأمر بالمعروف برماح تفعّل المصلى المتنقل بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة رماح، المصلى المتنقل، ضمن خطة فرع الرئاسة العامة التوعوية بمنطقة الرياض للمشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والمقام بالمحافظة في نسخته السابعة لعام ١٤٤٤ھ، لتمكن زوار المهرجان من إقامة فريضة الصلاة جماعة في وقتها.

جهود ومناشط توعوية

قد يهمّك أيضاً
Img

لقطات لاحتفالات باهرة حول العالم بـ العام الجديد

Img

السعودية ضمن قوى تتصدر النظام العالمي الجديد

وبيّن فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أن هذه الجهود التوعوية تأتي تحقيقاً لرسالة الرئاسة العامة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأعظمها إقامة الصلاة والاهتمام بهذه الشعيرة العظيمة والحث عليها، وتطبيقاً للخطط والأهداف والبرامج التي حددتها وكالة التوعية والتوجيه بالرئاسة وتنفيذها في مناطق المملكة العربية السعودية، مؤكداً جاهزية المصليات المتنقلة بجميع الخدمات.

وتأتي هذه المناشط تنفيذاً لتوجيهات واهتمام معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، في ذلك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط 18 مخالفًا بحوزتهم 25 مترًا من...
حصاد اليوم

ضبط 18 مخالفًا بحوزتهم 25 مترًا من...

حصاد اليوم
السجن 10 سنوات عقوبة الوصول لبيانات تمس...
السعودية اليوم

السجن 10 سنوات عقوبة الوصول لبيانات تمس...

السعودية اليوم
قطع المارة للطريق أمام السيارات خطر يهدد...
السعودية اليوم

قطع المارة للطريق أمام السيارات خطر يهدد...

السعودية اليوم
الشتاء يبدأ غدًا مع دخول المربعانية
السعودية اليوم

الشتاء يبدأ غدًا مع دخول المربعانية

السعودية اليوم
بوتين يعقد اجتماعًا مهمًا مع قادة الجيش
العالم

بوتين يعقد اجتماعًا مهمًا مع قادة الجيش

العالم
جماهير الهلال: سالم الدوسري وسلمان الفرج ضمن...
الرياضة

جماهير الهلال: سالم الدوسري وسلمان الفرج ضمن...

الرياضة
عبده خال: حالة طلاق أو خلع كل...
السعودية اليوم

عبده خال: حالة طلاق أو خلع كل...

السعودية اليوم
3 ملايين ريال خسائر شركة المصافي خلال...
السوق

3 ملايين ريال خسائر شركة المصافي خلال...

السوق