Icon

جولة مع “المواطن” في سوق السبت ومشاركة قوية للمشاريع الناشئة Icon السعودية تقتحم مستقبل الإنترنت عن طريق ماجيك ليب Icon تسجيل 28 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 31 Icon سفير اليابان يرتدي الزي السعودي ويهنئ قيادة وشعب المملكة بالعام الجديد Icon المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الإسماعيلية Icon الدفاع المدني: خذوا حذركم لاحتمالية هطول أمطار رعدية Icon في قبضة الأمن.. متورطون في إطلاق نار وسطو مسلح Icon الجوازات تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر Icon القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وسط تضرع ودعوات ضيوف الرحمن

الأمطار الغزيرة تغسل المسجد الحرام

2023-01-02 الساعة 2:42
الأمطار الغزيرة تغسل المسجد الحرام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهد المسجد الحرام، اليوم الاثنين، هطول أمطار غزيرة عليه، والتي زادته جمالًا وبهاء، وسط تضرع ودعوات ضيوف الرحمن والزوار أن يتقبل الله منهم.

ووثق مقطع فيديو، هطول الأمطار الغزيرة على الحرم المكي الشريف والكعبة المشرفة.

قد يهمّك أيضاً
Img

أبو بكر وإيغالو سلاحا النصر والهلال

Img

الجماهير تترقب حفل استقبال رونالدو

أمطار المسجد الحرام

وهطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة، جعلها الله خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

من جانبه، رفع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية درجة التنبيه إلى تحذير بشأن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على العاصمة المقدسة حتى غد الثلاثاء.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على أجزاء من منطقة نجران وجازان، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (علقان – الظهر- جبل اللوز) والأطراف الشمالية من المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مجلة أمريكية: انتصار دبلوماسي جديد لـ السعودية...
تقارير

مجلة أمريكية: انتصار دبلوماسي جديد لـ السعودية...

تقارير
5 إرشادات للحماية عند هطول الأمطار والعواصف...
السعودية اليوم

5 إرشادات للحماية عند هطول الأمطار والعواصف...

السعودية اليوم
الطقس يغلق مهرجان الرياض للألعاب اليوم
السعودية اليوم

الطقس يغلق مهرجان الرياض للألعاب اليوم

السعودية اليوم
تفاصيل مقتل الضابط الأردني الدلابيح على يد...
العالم

تفاصيل مقتل الضابط الأردني الدلابيح على يد...

العالم
توقعات بأمطار رعدية على أبها حتى الـ...
السعودية اليوم

توقعات بأمطار رعدية على أبها حتى الـ...

السعودية اليوم
أشرف حكيمي مواليد مدريد يعطي إسبانيا الضربة...
آخر الاخبار

أشرف حكيمي مواليد مدريد يعطي إسبانيا الضربة...

آخر الاخبار
وليد الركراكي يحسم مصير حمدالله مع المغرب
الرياضة

وليد الركراكي يحسم مصير حمدالله مع المغرب

الرياضة
مشاهد لهطول أمطار غزيرة على جبل كرا...
السعودية اليوم

مشاهد لهطول أمطار غزيرة على جبل كرا...

السعودية اليوم