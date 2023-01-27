الأمطار الغزيرة والسيول تضرب أكبر مدن نيوزيلندا

ضربت الأمطار الغزيرة والسيول، أوكلاند، نيوزيلندا، اليوم الجمعة، وعلى إثر ذلك تم إعلان حالة الطوارئ وأيضًا القيام بعمليات إجلاء واسعة، وإغلاق مطارات المدينة.

إلغاء حفل إلتون جون

وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات واسعة النطاق، الأمر الذي أجبر المنظمين على إلغاء حفل موسيقي كان مقررًا للمغني البريطاني، إلتون جون، الذي كان من المتوقع أن يحضره نحو 40 ألف شخص.

وأعلن عمدة أوكلاند، واين براون، حالة الطوارئ؛ بسبب مدى الضرر والنزوح والاضطراب الذي أحدثه الطقس.

وفي الوقت نفسه، قالت إدارة الطوارئ إن الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية والغربية من أوكلاند، أكبر مدن نيوزندا، تأثرت بفيضانات كبيرة، ومن المتوقع أن تزداد ظروف الطقس سوءًا.

ونصحت الوكالة السكان في المناطق المعرضة للفيضانات بالاستعداد للإخلاء وفُتحت مراكز إجلاء في غرب أوكلاند.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي رجال الإطفاء والشرطة وقوات الدفاع وهم ينقذون العالقين من منازل غمرتها المياه باستخدام الحبال وقوارب الإنقاذ.

وبحسب وكالة رويترز، لم تتوافر على الفور تفاصيل عن عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم حتى الآن.

إغلاق الطرق والمطارات

كما أغلقت الفيضانات الطرق الرئيسية، مما تسبب في طوابير مرور طويلة على الطرق السريعة، وقالت الشرطة إنها تعمل مع فرق الإطفاء والطوارئ للرد على المكالمات وطلبت من الناس الابتعاد عن الطرق إن أمكن.

وتم إغلاق كل من المطارين المحلي والدولي بسبب الفيضانات واسعة النطاق، وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي منطقة تسجيل الوصول في مبنى الركاب الدولي تغمرها مياه الفيضانات.