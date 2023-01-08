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تمتزج المياه مع الأشجار والبحيرات

الأمطار ترسم لوحة جمالية بـ محمية الملك عبدالعزيز

2023-01-08 الساعة 11:20
الأمطار ترسم لوحة جمالية بـ محمية الملك عبدالعزيز
المواطن - فريق التحرير

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وثق فيديو مشهداً ساحراً للأشجار المعمرة والبحيرات الطبيعية في محمية الملك عبدالعزيز الواقعة شمال الرياض.

لوحة طبيعية

وأظهر الفيديو الذي نشرته “العربية السعودية” على حسابها الرسمي بموقع ” تويتر”، مشاهد خلابة لظهور الأشجار رغم مياه الأمطار التي تجمعت حولها ليرسم لوحة طبيعية تمتزج فيها مكونات الطبيعة الممثلة في الأشجار والبحيرات وأرض المحمية التي تتجاوز مساحتها 28 ألف كم مربع.

محمية الملك عبدالعزيز

هي محمية طبيعية تقع في منطقة الرياض بالمملكة، تضم روضتي التنهات والخفس والمناطق المجاورة لهما في مساحة تبلغ 15700 كيلومتر مربع، تأسست في يونيو 2018م، ويتولى الإشراف على تطويرها جهاز إداري ذو شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود.

تضم المحمية ضمن حدودها روضة تنهات وهي أكبر روضة في المملكة من حيث المساحة، تكثر فيها أشجار الطلح والسدر والأقحوان والحوذان والخزامي، ويجري فيها عدد من الأودية وهي وادي الشوكي ووادي الطيري ووادي العتك ووادي الودي، إضافة إلى روضة الخفس والمناطق المجاورة لها التي تعد بيئة طبيعية صالحة لإعادة توطين الحيوانات والنباتات البرية، من خلال إدخالها ضمن إطار الحماية من الصيد والرعي الجائر والاحتطاب في المنطقة، وزيادة الغطاء النباتي وحمايته، وإنماء البيئة الطبيعية للحيوانات والنباتات والمحافظة عليها وإعادة التوازن البيئي داخل المحمية.

 

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