الأمطار تغلق طريق المعرش – الثمامية بحائل

أغلقت مياه الأمطار حركة السير على طريق المعرش – الثمامية بحائل، بحسب ما أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

إغلاق حركة السير

وقالت الوزارة في تغريدة على موقع تويتر: بالتعاون مع الجهات الأمنية تم إغلاق حركة السير على طريق المعرش/ الثمامية بحائل؛ لارتفاع منسوب المياه نتيجة الأمطار في وادي الرِمّة، عند عبوره طريق المعرش/ الثمامية.

أخذ الحيطة والحذر

ودعت وزارة النقل الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق تجمع الأمطار.