الأمطار تغلق طريق المعرش – الثمامية بحائل

في استطلاع للنخبة شارك فيه مسؤولون أمريكيون.. محمد بن سلمان شخصية العام عربيًّا اعتماد مشاركة جميع أندية دوري روشن بدوري الرديف الموسم المقبل اتفاقية ثلاثية للتعاون المشترك وإطلاق برنامج للتمكين الاقتصادي في اليمن الإطاحة بـ 5 مواطنين إثر حادث إطلاق نار لخلاف بينهم 4 خطوات لتعديل نوع الدرس لـ النمط المتزامن ميلان يبتعد بوصافة الدوري الإيطالي تعليم الشرقية: استمرار الدراسة عن بُعد غدًا دعاة السنغال يشكرون الملك سلمان على هدية الـ 120 ألف مصحف فيفا: هل ثنائية رونالدو وأبو بكر الأقوى بالدوري السعودي؟ الغذاء والدواء: جميع الأغذية في المملكة حلال
أغلقت مياه الأمطار حركة السير على طريق المعرش – الثمامية بحائل، بحسب ما أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية.
وقالت الوزارة في تغريدة على موقع تويتر: بالتعاون مع الجهات الأمنية تم إغلاق حركة السير على طريق المعرش/ الثمامية بحائل؛ لارتفاع منسوب المياه نتيجة الأمطار في وادي الرِمّة، عند عبوره طريق المعرش/ الثمامية.
ودعت وزارة النقل الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق تجمع الأمطار.