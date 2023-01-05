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تحولت إلى واحدة من الحدائق العالمية الساحرة

الأمطار تكمل سحر طبيعة ذا جروفز في موسم الرياض

2023-01-05 الساعة 7:06
الأمطار تكمل سحر طبيعة ذا جروفز في موسم الرياض
المواطن - فريق التحرير

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تنعم منطقة ذا جروفز إحدى مناطق موسم الرياض الترفيهية بطبيعة ساحرة تزينها الأشجار والممرات المصممة بشكل هندسي وفني مميز.

واكتمل رونق المنطقة في الأجواء الماطرة التي شهدتها العاصمة الرياض لتتحول إلى واحدة من الحدائق العالمية الساحرة التي يعيش فيها الزوار ترفيهًا ممتعًا وسط الرؤية الخلابة.

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استمتاع بتجربة غنية

وتمنح ذا جروفز بمساحاتها المفتوحة الزوار من الاتصال البصري الجيد بكل ما تحويه المنطقة من وسائل ترفيهية، والاستمتاع بتجربة غنية حيث انتشار المقاهي والمطاعم والجلسات الداخلية والخارجية لتضاعف الأحاسيس الفاخرة مع جمال الهدوء الذي تبعثه الطبيعة.

وتبرز المنطقة بالعروض الحية التي تقام داخل مطاعمها المطلة على الحديقة، والثقافات المتنوعة والرقصات الاستعراضية مع الألبسة التقليدية التي يرتديها المؤدون،تعبيرًا عن مناطقهم من حول العالم، كما يتميز كل عرض بإيقاع خاص وشهير به مع استخدام الإكسسوارات الملائمة لتزيد من جماليات الحركة والعرض.

تجارب استثنائية

وتتنوع ذا جروفز بتجارب استثنائية تناسب الأفراد والعائلات، وتقدم خيارات ترفيهية عديدة، مثل أركان التسوق التي تعرض الأزياء وأحدث صيحات الموضة ومناطق الجلوس الفخمة وسط النقاء، والأكشاك التي تقدم أشهى الحلويات مع القهوة وغيرها من عناصر الرفاهية المميزة.

وتستقبل منطقة “ذا جروفز” الزوار يوميًّا من الساعة 4 مساء حتى الساعة 3 صباحًا، وفي يومي الجمعة والسبت من الساعة 2:30 مساءً، ويمكن حجز الدخول للمنطقة عبر الرابط: (هنا).

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