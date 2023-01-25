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تمكن المهاجم من استغلالها في إفشاء معلومات حساسة

الأمن السيبراني يحذر من ثغرات في بعض منتجات أبل

2023-01-25 الساعة 12:14
الأمن السيبراني يحذر من ثغرات في بعض منتجات أبل
المواطن - فريق التحرير

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حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، أمس الثلاثاء، من ثغرات في بعض منتجات أبل.

إفشاء معلومات حساسة

وبحسب المركز فإن الثغرات تمكن المهاجم من استغلالها في إفشاء معلومات حساسة وتنفيذ برمجيات خبيثة حيات عالية وحجب الخدمة.

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وشدد على ضرورة تحديث المنتجات المتأثرة من خلال موقع شركة أبل.

وفي وقت سابق، كشفت مواقع تقنية أن شركة “أبل” الأمريكية تستعد لتحديث نظام تشغيل هواتف “آيفون” (آي أو إس 16.3)، لتصلح عددًا من الأعطال.

وبحسب موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص، التحديث الجديد سيزيل الخطوط الأفقية التي تظهر مؤقتًا على شاشة الهاتف، كما سيصلح شاشة القفل والأداة الخاصة بها.

التحديث

سيدعم تحديث آيفون الجيل الثاني من تقنية “هوم بود” الجديدة ومفاتيح الأمان المادية.

وتظهر مشكلة الخطوط الأفقية هذه في بعض أجهزة “آيفون 14 برو ماكس” أثناء إيقاظ الهاتف أو إعادة تشغيله.

كما سيعالج التحديث أيضًا الخطأ الذي تظهر فيه خلفية الشاشة على شاشة القفل باللون الأسود في بعض الأحيان، بالإضافة لمشكلة عدم استجابة “سيري” بشكل صحيح لطلبات الموسيقى.

 

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