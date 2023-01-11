الأمن السيبراني يصدر تحذيرًا عالي الخطورة يتعلق بمنتجات لينوفو تدشين شركة سعودية جديدة للتعدين بقيمة 3 مليارات دولار الحمادي يوضح طريقة تنظيف البريد الإلكتروني من الإعلانات الملك سلمان وولي العهد يهنئان سلطان عُمان جهتان مسؤولتان عن تعويض المتضررين من سيول الأمطار الجدعان: المالية تدعم قطاع التعدين وفقًا لرؤية 2030 وظائف لدى مجموعة تداول السعودية الوطنية للتعليم تربح 25 مليون ريال بارتفاع 43% طرق اختيار المبيت في البر خلال فصل الشتاء وظائف لدى الشركة الوطنية لكفاءة الطاقة “ترشيد”
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني على منتجات لينوفو Lenovo.
وأوضح الأمن السيبراني، أن لينوفو Lenovo أصدرت عدة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات.
وتابع المركز أن التهديد قد يسمح للمهاجم باستغلال الثغرات وتنفيذ الوصول غير المصرح به للمعلومات، وهجمة لحجب الخدمة وتنفيذ برمجيات خبيثة.
وأوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة؛ حيث أصدرت لينوفو Lenovo توضيحًا بالتحديثات اللازمة.