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إصدار تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات

الأمن السيبراني يصدر تحذيرًا عالي الخطورة يتعلق بمنتجات لينوفو

2023-01-11 الساعة 1:40
الأمن السيبراني يصدر تحذيرًا عالي الخطورة يتعلق بمنتجات لينوفو
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني على منتجات لينوفو Lenovo.

تحديثات لمعالجة الثغرات

وأوضح الأمن السيبراني، أن لينوفو Lenovo أصدرت عدة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات.

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توصية عاجلة بالتحديث

وتابع المركز أن التهديد قد يسمح للمهاجم باستغلال الثغرات وتنفيذ الوصول غير المصرح به للمعلومات، وهجمة لحجب الخدمة وتنفيذ برمجيات خبيثة.

وأوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة؛ حيث أصدرت لينوفو Lenovo توضيحًا بالتحديثات اللازمة.

 

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