الأمن السيبراني يُصدر تحذيراً عالي الخطورة يتعلق بتطبيق Zoom

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني على منتجات Zoom .

وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن Zoom أصدرت عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في المنتجات التالية:

تحذير أمني عالي الخطورة

• Zoom Rooms for macOS

• ما قبل نسخة 5.11.4

• Zoom Rooms for macOS clients

• ما قبل نسخة 5.11.3

• Zoom for Android clients

• ما قبل نسخة 5.13.0

• Zoom Rooms for Windows clients

• ما قبل نسخة 5.12.7

• Zoom Rooms for Windows installers

• ما قبل نسخة 5.13.0

وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر، إن التهديد قد يسمح للمهاجم برفع الصلاحيات من مستخدم عادي إلى مدير للنظام، ويتيح قدرة البرامج على القراءة/الكتابة على مسار ملف برنامج Zoom.

وأوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Zoom توضيحاً للتحديثات اللازمة عبر الرابط التالي (اضغط هنا).