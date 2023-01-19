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مخالفة يعاقب عليها النظام

الأمن العام: احذروا حيازة السلاح الفردي أو الذخيرة دون ترخيص

2023-01-19 الساعة 2:22
الأمن العام: احذروا حيازة السلاح الفردي أو الذخيرة دون ترخيص
المواطن - فريق التحرير

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حذر الأمن العام، اليوم الخميس، من حيازة السلاح الناري الفردي أو الذخيرة دون ترخيص، حيث تعد مخالفة يعاقب عليها النظام.

وقال الأمن العام في إنفوجراف صادر عنه “حيازتك سلاحًا ناريًا فرديًا أو ذخيرة دون ترخيص مخالفة يعاقب عليها نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية”.

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ودعا المواطنين إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة بتسليم أو ترخيص ما لديهم من أسلحة وذخائر.

طلبات التسجيل

وفي وقت سابق، أكد الأمن العام أن شرط المناطق ممثلة في الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات تستقبل طلبات التسجيل لترخيص الأسلحة والذخائر من خلال عدة مراحل وهي:

  •  حجز موعد عن طريق منصة “أبشر” لأقرب إدارة أو شعبة أسلحة ومتفجرات بشرط ومحافظات المناطق.
  • إحضار جميع الاشتراطات الموضحة في منصة “أبشر” لحمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية.
  • إحضار الأسلحة المراد تصريحها دون الذخيرة.

وأضاف أنه في حال الرغبة في نقل الأسلحة والذخائر من المحافظات والمراكز والهجر للترخيص دون المساءلة، يجب إحضار نسخة من موعد الترخيص في منصة “أبشر” مشتملًا على موقع إدارة الأسلحة في المنطقة وتاريخ الموعد.

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