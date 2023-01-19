الأمن العام: احذروا حيازة السلاح الفردي أو الذخيرة دون ترخيص مخدر أقوى من الهيروين يقتل 9 أمريكيين كل ساعة الباطن يستهدف الفوز الأول ضد العدالة جرعة مضادة للشيخوخة خلال خمس سنوات تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 24 بعثة باريس سان جيرمان تصل الرياض شركة تكافل الراجحي تعلن عن وظائف شاغرة ضبط 7 مخالفين بحوزتهم حطب محلي في عدة مناطق 128 وظيفة بمستشفى قوى الأمن الإطاحة بمقيمين بحوزتهما 214 جرامًا من مادة الشبو المخدر
حذر الأمن العام، اليوم الخميس، من حيازة السلاح الناري الفردي أو الذخيرة دون ترخيص، حيث تعد مخالفة يعاقب عليها النظام.
وقال الأمن العام في إنفوجراف صادر عنه “حيازتك سلاحًا ناريًا فرديًا أو ذخيرة دون ترخيص مخالفة يعاقب عليها نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية”.
ودعا المواطنين إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة بتسليم أو ترخيص ما لديهم من أسلحة وذخائر.
وفي وقت سابق، أكد الأمن العام أن شرط المناطق ممثلة في الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات تستقبل طلبات التسجيل لترخيص الأسلحة والذخائر من خلال عدة مراحل وهي:
وأضاف أنه في حال الرغبة في نقل الأسلحة والذخائر من المحافظات والمراكز والهجر للترخيص دون المساءلة، يجب إحضار نسخة من موعد الترخيص في منصة “أبشر” مشتملًا على موقع إدارة الأسلحة في المنطقة وتاريخ الموعد.