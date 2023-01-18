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الأمن العام: التسول تديره عصابات منظمة من المخالفين

2023-01-18 الساعة 1:49
الأمن العام: التسول تديره عصابات منظمة من المخالفين
المواطن - فريق التحرير

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جدد الأمن العام تحذيره بشأن عصابات التسول، مشددًا على ضرورة مكافحته.

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وقال الأمن العام، عبر موقع تويتر، إن معظم عمليات التسول تتم إدارتها من قبل عصابات منظمة من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل.

وأعاد التذكير بآلية الإبلاغ عن المتسولين بالاتصال على الرقم 911 من مناطق: مكة والرياض والشرقية، والاتصال على الرقم 999 من جميع مناطق المملكة.

أخطر الظواهر

تعتبر ظاهرة التسول ظاهرة عالمية، ومن أخطر الظواهر التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات، وللتسول أنواع عديدة منها التسول المباشر، وغير المباشر، والإجباري، والاختياري، والموسمي، والعارض، وتسول الشخص القادر، والشخص غير القادر، وغيرها.

عقوبة التسول

ويُعاقب كل من امتهن التسول أو حرّض غيره أو اتفق معه أو ساعده- بأي صورة كانت- على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بهما معًا.

كما يُعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرّض غيره أو اتفق معه أو ساعده- بأي صورة كانت- على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بهما معًا.

 

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