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عبر ضربات ناجحة في عدد من المناطق

الأمن العام يطيح بلصوص المركبات والمواشي ومروجي المخدرات

2023-01-21 الساعة 6:38
الأمن العام يطيح بلصوص المركبات والمواشي ومروجي المخدرات
المواطن - فريق التحرير

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نجح رجال الأمن في كشف غموض عدد من الجرائم والقبض على المتورطين في ارتكابها بعدة مناطق خلال الفترة الماضية.

تفاصيل الحوادث

وفي التفاصيل، قال الأمن العام في مقطع فيديو له، إن شرطة مكة المكرمة قبضت على مقيمين من الجنسية السودانية واليمنية و3 مواطنين ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في سرقة المركبات واستخدامها في سرقة المحال التجارية والمواشي.

كما تم القبض على مقيمين من الجنسية السودانية في بيشة بحوزتهما 16 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وضبطت الإدارة العامة لدوريات الأمن مقيمين من الجنسية الباكستانية بحوزتهما 214 جرامًا من مادة الشبو المخدر.

كما تم القبض على مواطن بحوزته لوحات مركبات مسروقة ومادتا الشبو والحشيش المخدرتان.

اعتداء ومخالفة للذوق

وألقت شرطة حائل القبض على مواطنين ظهرا في مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهما يعتديان على آخر وصدم مركبته عمدًا لخلاف سابق بينهم.

فيما ضبطت شرطة منطقة جازان مواطن قام بانتحال صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث سلب باستخدام مركبة بلوحات مسروقة.

وتم القبض على امرأة ظهرت في محتوى مرئي مخالف للائحة المحافظة على الذوق العام.

كما قبضت شرطة مكة المكرمة على مواطن ظهر في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتحرش بفتاة.

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