لقطات محرجة لسقوط عارضة أزياء أمريكية أمام الجمهور جارسيا يطلب رحيل 2 من لاعبي النصر بعد ثلاثية الاتحاد ضبط شخصين بحوزتهما 155 كجم قات مخبأة داخل مركبة الأمن العام يُذكر بعقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص مدني الرياض يخمد حريقًا محدودًا في محل بمجمع تجاري جماهير الزمالك غاضبة من إدارة مرتضى منصور لقطات لعواصف ثلجية عاتية تضرب اليابان شهادة صاحبة المنزل بحق المبتعث وليد: كان خلوقًا وبكيت لموته لقطات لسائق شاحنة يعاقب لصًّا بطريقة وحشية رأسيتا جونيور تُزيح الاتحاد من المركز الثالث وتُهدي الشباب الفوز أمام الطائي
أعاد الأمن العام، اليوم الجمعة، التذكير بعقوبة حيازة سلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص، والتي يعاقب عليها النظام حسب اللائحة التنفيذية.
وأوضح الأمن العام، على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن عقوبة كل من ثبتت حيازته سلاحًا ناريًّا فرديًّا أو ذخيرة دون ترخيص السجن مدة لا تتجاوز 18 شهرًا، وغرامة لا تزيد على 6 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحدد الأمن العام، خطوات تقديم طلب للتسجيل لترخيص السلاح كالتالي:
1- حجز موعد عن طريق منصة أبشر لأقرب أدارة أو شعبة أسلحة ومتفجرات بشرط ومحافظات المناطق.
2- إحضار جميع الاشتراطات الموضحة في منصة أبشر لحمل أو اقتناء الأسلحة النارية أو الفردية.
3- إحضار الأسلحة المراد ترخيصها دون الذخيرة.