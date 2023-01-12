الأميرة كيت تظهر لأول مرة بعد هجوم هاري ضدها

شوهدت أميرة ويلز، كيت، في العلن للمرة الأولى منذ أن أدلى الأمير هاري بعدد كبير من الادعاءات حول علاقتها المتصدعة مع زوجته ميجان ماركل في مذكراته التي أثارت الجدل في الصحف العالمية.

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ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، يزعم هاري أن الخلاف بين المرأتين قد تفاقم بسبب عدم رغبة كيت في زيارة خياط ميجان في قصر كنسينغتون في لندن بخصوص فستان الزفاف والاقتراحات بأن يقوما بحفلة للصبيان عندما تكون عروسه مشغولة بالتعامل مع شجار مع والدها.، توماس ماركل.

وفي مقابلة مثيرة مع صحفي في قناة ITV، توم برادبي، اتهم الأمير هاري، زوجة أخيه كيت بـ التشويه المتعمد لميجان لأنها ممثلة أمريكية، قائلًا: إنها منعتهما من الترحيب بها.

وعند سؤاله عما يعنيه، قال الدوق: حسنًا، ممثلة أمريكية، مطلقة، ثنائية العرق، جميع الأجزاء المختلفة لذلك وما يمكن أن يعنيه ذلك، فلا يمكننا أن نحاسب شخصًا على مثل تلك الأمور.

يأتي ذلك في الوقت الذي التقت فيه الأميرة آن بالرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس في نيقوسيا أمس، في إطار زيارة تستغرق يومين.

وكانت ميجان متزوجة سابقًا من المنتج التلفزيوني الأمريكي تريفور إنجلسون لمدة ثلاث سنوات من عام 2011 حتى عام 2014.