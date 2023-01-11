Icon

موعد مباراة الريال ضد فالنسيا والقنوات الناقلة Icon من استبيان النخبة إلى RT.. محمد بن سلمان يتصدر استطلاعات الرأي الدولية Icon اتفاقية لتمكين مرضى السرطان من خدمات السكن Icon صورة بالقمر الصناعي: استقرار وموجة باردة تزحف جنوبًا Icon حساب المواطن يعلق على التوجيه الكريم بتمديد الدعم الإضافي 3 أشهر Icon بدء إيداع الدفعة الـ 62 من حساب المواطن Icon أول أيام الشبط ثاني مواسم الشتاء الفعلي غدًا Icon الملك سلمان يوجه باستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي حساب المواطن 3 أشهر Icon إقالة مدير مكتب رئيس بولندا بعد تمريره مكالمة صانعي المقالب الروسيين Icon وظائف شاغرة في فروع BAE SYSTEMS Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
المتفوقون بجائزة الشيخ إبراهيم جليدان

الأمير فيصل بن سلمان يكرم أيتام المدينة المنورة

2023-01-11 الساعة 12:43
الأمير فيصل بن سلمان يكرم أيتام المدينة المنورة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس إدارة جمعية تكافل الخيرية، حفل جائزة الشيخ إبراهيم جليدان -رحمه الله – السنوية للتفوّق الدراسي لأبناء الجمعية وبناتها في دورتها الرابعة والتي تأتي في إطار العناية بدعم المسيرة التعليمية لأيتام المدينة المنورة، وتحفيز المتفوقين منهم في مختلف المراحل الدراسية.

وخلال الحفل، كرّم سمو أمير المنطقة، الفائزين في الجائزة بفروعها الخمس والتي تشمل كافة المراحل الدراسية للتعليم العام، معرباً سموه عن اعتزازه بالمستوى التعليمي الذي حققه الفائزين والفائزات، مقدماً لهم التهنئة، مؤكداً على الاستمرار في الاجتهاد والمثابرة لمواصلة مسيرة التفوق في المراحل الدراسية المقبلة.

قد يهمّك أيضاً
Img

الرائد يتفوق على ضمك بثنائية بالشوط الأول

Img

مشاهد لهطول الأمطار وجريان السيول بمخطط الرياض في جدة

محاور الجائزة

واستُهل الحفل السنوي للتفوّق الدراسي، بمشاهدة الحضور عرضاً مرئياً لمسيرة جائزة الشيخ إبراهيم جليدان للتفوّق الدراسي لأبناء وبنات جمعية تكافل، حيث استُعرضت محاور الجائزة وجوائزها التي يصل مجموعها إلى 75 ألف ريالاً.

إثر ذلك، تحدّث عدد من الفائزين عن تجربتهم الدراسية، ودور الجائزة في تحفيزهم وأثرها على مسيرتهم التعليمية.

نادي تكافل

ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن برامج نادي تكافل الاجتماعي خلال العام 2022م ومنظومة خدماته التعليمة والتربوية والترفيهية الموجهة لـ 4251 مستفيد، وتهيئة 9165 فرصة للمشاركة من خلال 450 فعالية منفذة بالإضافة إلى تنظيم 172 ورشة تدريبية وتقديم 648 حصة تعليمية للأبناء والبنات المستفيدين من خدمات جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام.

في حين ألقى عضو مجلس إدارة جمعية تكافل الخيرية المهندس قيس جليدان، كلمة الجائزة تحدث عن مسيرتها الناجحة -بفضل الله وتوفيقه- ثم بدعم ورعاية سمو أمير منطقة المدينة المنورة، وبتعاون ومتابعة فريق العمل في تكافل وحرص ومثابرة أبناءنا وبناتنا الذين حقق 39 منهم هذا العام الدرجة الكاملة 100%.

وأضاف، قفزت أعداد المتفوقين المرشحين للجائزة من 312 متفوقاً في الدروة الأولى للجائزة ليصل إلى 1345 طالباً وطالبة في الدورة الحالية، ومواكبة زيادة أعداد الفائزين حيث وصل العدد في الدورة الرابعة إلى 84 فائزاً.

من جهته، قدّم أمين عام جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام الدكتور عبد المحسن الحربي، شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على متابعته ورعاية سموه لكافة احتياجات الأيتام ودعمه الكريم لمسيرتهم التعليمية وتشجيعه المستمر للمبادرات المجتمعية الهادفة التي تسهم في رعاية الأيتام وتحفيزهم، مُشيراً إلى أن جائزة الشيخ إبراهيم جليدان -رحمه الله- السنوية للتفوق الدراسي تمثل نموذجًا مميزاً للدعم الذي تحظى به تكافل من المجتمع والتعاون المستمر من الجميع لرعاية الأيتام على مستوى منطقة المدينة المنورة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

4 أرقام قياسية لـ بوليفارد وورلد في...
حصاد اليوم

4 أرقام قياسية لـ بوليفارد وورلد في...

حصاد اليوم
مدير الأمن العام يدشن الملتقى السنوي الثاني...
السعودية اليوم

مدير الأمن العام يدشن الملتقى السنوي الثاني...

السعودية اليوم
توقعات بهطول أمطار على جازان وعسير حتى...
السعودية اليوم

توقعات بهطول أمطار على جازان وعسير حتى...

السعودية اليوم
ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم مسلح على سجن...
العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم مسلح على سجن...

العالم
4 تغيرات تحدث لجسم الإنسان في الشتاء...
السعودية اليوم

4 تغيرات تحدث لجسم الإنسان في الشتاء...

السعودية اليوم
3 قنوات تنقل حفل كريستيانو رونالدو في...
الرياضة

3 قنوات تنقل حفل كريستيانو رونالدو في...

الرياضة
تعليق دمفريس على خروج هولندا من مونديال...
حصاد اليوم

تعليق دمفريس على خروج هولندا من مونديال...

حصاد اليوم
احتفال خاص لبطل كأس العالم 2022
آخر الاخبار

احتفال خاص لبطل كأس العالم 2022

آخر الاخبار