الأمير منصور بن محمد: جمعية تراؤف شرَّفت حفر الباطن

احتفى محافظ حفر الباطن، سمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، بجمعية تراؤف لرعاية الأيتام بمناسبة حصولها على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة المستوى البرونزي والمعيار البريطاني للمنظمة الموثوقة.

واطلّع سموه في بداية الاحتفاء على معرض جوائز تراؤف والذي يحتوي على الجوائز والاعتمادات التي حصدتها الجمعية خلال مسيرتها في عددٍ من المجالات، واطلع سموه على تقرير منجزاتها لعام 2022 م.

وصلات إنشادية وطنية وترحيبية

كما تضمن الاحتفاء وصلاتٍ إنشادية وطنية وترحيبية، وعرضًا مرئيًا يحكي مسيرة التميز والإنجاز الذي توجَّ بالتكريم ، ليأتي استلام سموه راية الجوائز من على صهوة الخيل كتذكارٍ بهذه المناسبة، لتكتمل بهجة الاحتفاء بحديث سموه الكريم الذي عبّر فيه عن عظيم فخره بتراؤف وفريقها من رجالٍ ونساء مشيدًا بجهودهم ونجاحاتهم المميزة على كافة الأصعدة بعملٍ مؤسسي محوكم .

وقال سموه: أنا فخور ‏بجميع منسوبي ومنسوبات جمعية تراؤف وأن فوزكم وتميزكم شرَّفنا وشرف أهالي محافظة حفر الباطن ومن تميز إلى تميز دومًا.