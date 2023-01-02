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لا يرى منهما رغبة في المصالحة

الأمير هاري: أرغب باستعادة التواصل مع والدي وشقيقي

2023-01-02 الساعة 6:48
الأمير هاري: أرغب باستعادة التواصل مع والدي وشقيقي
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قال الأمير هاري إنه يرغب باستعادة التواصل مع والده الملك تشارلز الثالث وشقيقه ويليام، الذي يطغى البرود على علاقتهما معه، ومع ذلك فقد لفت إلى أنه لا يرى منهما رغبة في المصالحة.

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مذكرات الأمير هاري

وجاء ذلك في مقتطف من مقابلة ستُبث قبل نشر مذكراته التي تأتي باسم Spare والمقرر نشرها في العاشر من يناير، ومن المتوقع أن يتضمن معلومات مثيرة جديدة عن انسحاب الزوجين من العائلة المالكة وانتقالهما عام 2020 إلى كاليفورنيا.

وبمناسبة صدور الكتاب، أجرى الأمير مقابلتين، إحداهما مع قناة ITV البريطانية والأخرى مع قناة CBS في الولايات المتحدة، تذاعان يوم الأحد.

وقال دوق ساسكس في مقطع دعائي قصير بثته قناة ITV، اليوم الاثنين: هما لم يُظهرا أي رغبة على الإطلاق في المصالحة، لكني أود استعادة التواصل مع والدي وأيضًا مع أخي.

وتابع الأمير البالغ 38 عامًا: أريد أن أكون جزءًا من عائلة، لا مؤسسة، مضيفًا: هم يعتقدون أنه من الأفضل إبقاؤنا بمظهر الأشرار.

وثائقي نتفليكس

وتأتي المذكرات بعد شهر من بث الوثائقي عن الأمير هاري وزوجته ميغان على نتفليكس، والذي أتاح لهما فرصة توضيح خطوة الانسحاب من العائلة الملكية.

ومع ذلك، فقد ضرب الوثائقي المكون من 6 حلقات شعبية الاثنين في بريطانيا، وغالبًا ما تصفهما الصحافة المحلية بالأنانيين والمدللين.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإنه على رغم أن العمل الوثائقي لم يتضمن أي تسريبات مثيرة، إلا أنها فجرا عدة مفاجآت بشأن إجهاض ميغان، كما اتهما العائلة الملكية بالكذب وعدم التمكن من حمايتهما.

الأمير هاري أرغب باستعادة التواصل مع والدي وشقيقي (1)

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