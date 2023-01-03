الأمير هاري: أود الرجوع لأبي وأخي

كشف الأمير البريطاني هاري المزيد من الأسرار المتعلقة بالمشكلات التي أبعدته عن العائلة المالكة وشكلت صدعًا بينه وبين والده الملك تشارلز، وشقيقه الأمير ويليام، قبيل صدور كتاب “سبير” الذي يعد بمثابة مذكرات توثق حياة الأمير.

مقطع ترويجي

وفي مقطع ترويجي للقاء المرتقب مع قناة “آي تي في نيوز”، قال الأمير هاري: لم يكن هناك حاجة لأن تسير الأمور على ذلك النحو.

وواصل حديثه عن الصراعات التي واجهها داخل العائلة المالكة: لم تكن هناك حاجة أبدًا إلى أن تكون على هذا النحو، التسريب وزرع للقصص. أريد أسرة وليس مؤسسة. وأضاف في هجوم لاذع: إنهم يشعرون أنه من الأفضل بطريقة ما أن يبقونا أنا وميجان أشرارًا.

محاولة صلح

فيما يبدو على أنها محاولة مباشرة لمد يد الصلح، قال هاري: لم يبدوا أي استعداد للمصالحة.. أود عودة أبي وأخي.

وستبث الحلقة التي تبلغ مدتها 90 دقيقة، قبل يومين من نشر السيرة الذاتية للأمير هاري بعنوان “سبير”، في 10 يناير، لتكون بمثابة دعاية للكتاب.

الكتاب المنتظر

وقال مصدر لصحيفة “صنداي تايمز”، إن الكتاب المنتظر يستهدف شقيقه الأمير ويليام وزوجته كذلك كيت ميدلتون، لافتًا إلى أن الكتاب أسوأ بالنسبة للعائلة المالكة.

وتابع: كل شيء مكشوف. تشارلز يخرج منه أفضل مما كنت أتوقع، لكنه صعب على ويليام، على وجه الخصوص، وحتى كيت تحصل على بعض الانتقادات.