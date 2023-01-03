Icon

وظائف بـ الهيئة الملكية عبر برنامج التأهيل والإحلال بعدة مدن Icon ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 86 دولارًا للبرميل Icon حساب المواطن يوضح الإجراء المطلوب في حالة الطلب مكتمل مع رفض المرفقات  Icon الشركات الغذائية السعودية الكبرى تتحمل مسؤولية وطنية تجاه المجتمع Icon هدف يقدم 2750 فرصة تدريبية للجنسين عبر تمهير بجميع المناطق Icon مجموعة الشايع الدولية توفر وظائف بالرياض في مجال المطاعم Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في المملكة وعيار 21 بـ 193 ريالاً للجرام Icon توقع هطول أمطار رعدية غزيرة وبرد وجريان للسيول في 9 مناطق Icon السعودية .. عملاق الشرق الأوسط Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
كشف خلافات العائلة المالكة

الأمير هاري: أود الرجوع لأبي وأخي

2023-01-03 الساعة 9:32
الأمير هاري: أود الرجوع لأبي وأخي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف الأمير البريطاني هاري المزيد من الأسرار المتعلقة بالمشكلات التي أبعدته عن العائلة المالكة وشكلت صدعًا بينه وبين والده الملك تشارلز، وشقيقه الأمير ويليام،  قبيل صدور كتاب “سبير” الذي يعد بمثابة مذكرات توثق حياة الأمير.

مقطع ترويجي

وفي مقطع ترويجي للقاء المرتقب مع قناة “آي تي في نيوز”، قال الأمير هاري: لم يكن هناك حاجة لأن تسير الأمور على ذلك النحو.

قد يهمّك أيضاً
Img

الانتقادات تحاصر مركز التحكيم

Img

مهرجان شتاء درب زبيدة‬ يحتفي بعام القهوة السعودية‬ 2022

وواصل حديثه عن الصراعات التي واجهها داخل العائلة المالكة: لم تكن هناك حاجة أبدًا إلى أن تكون على هذا النحو، التسريب وزرع للقصص. أريد أسرة وليس مؤسسة. وأضاف في هجوم لاذع: إنهم يشعرون أنه من الأفضل بطريقة ما أن يبقونا أنا وميجان أشرارًا.

محاولة صلح

فيما يبدو على أنها محاولة مباشرة لمد يد الصلح، قال هاري: لم يبدوا أي استعداد للمصالحة.. أود عودة أبي وأخي.

وستبث الحلقة التي تبلغ مدتها 90 دقيقة، قبل يومين من نشر السيرة الذاتية للأمير هاري بعنوان “سبير”، في 10 يناير، لتكون بمثابة دعاية للكتاب.

الكتاب المنتظر

وقال مصدر لصحيفة “صنداي تايمز”، إن الكتاب المنتظر يستهدف شقيقه الأمير ويليام وزوجته كذلك كيت ميدلتون، لافتًا إلى أن الكتاب أسوأ بالنسبة للعائلة المالكة.

وتابع: كل شيء مكشوف. تشارلز يخرج منه أفضل مما كنت أتوقع، لكنه صعب على ويليام، على وجه الخصوص، وحتى كيت تحصل على بعض الانتقادات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مباراتان اليوم في دور الـ16 بـ كأس...
كأس العالم

مباراتان اليوم في دور الـ16 بـ كأس...

كأس العالم
توم كروز يحبس الأنفاس بقفزة من الطائرة
حصاد اليوم

توم كروز يحبس الأنفاس بقفزة من الطائرة

حصاد اليوم
رئيس الإمارات في زيارة رسمية لقطر
العالم

رئيس الإمارات في زيارة رسمية لقطر

العالم
“المواطن” توثق فعاليات الملتقى السنوي الرابع لجمعية...
السعودية اليوم

“المواطن” توثق فعاليات الملتقى السنوي الرابع لجمعية...

السعودية اليوم
آلية قرعة كأس السوبر السعودي 2023
الرياضة

آلية قرعة كأس السوبر السعودي 2023

الرياضة
المدني: لا تخرجوا من منازلكم إلا للضرورة...
السعودية اليوم

المدني: لا تخرجوا من منازلكم إلا للضرورة...

السعودية اليوم
الهلال يخسر ودية نيوكاسل بخماسية
الرياضة

الهلال يخسر ودية نيوكاسل بخماسية

الرياضة
توقعات بـ أمطار وسيول على منطقة مكة...
السعودية اليوم

توقعات بـ أمطار وسيول على منطقة مكة...

السعودية اليوم