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وصفه بأنه رجل صعب المراس

الأمير هاري يكشف طلبًا غريبًا من أخيه ويليام قبل الزفاف

2023-01-09 الساعة 5:09
الأمير هاري يكشف طلبًا غريبًا من أخيه ويليام قبل الزفاف
المواطن- فريق التحرير

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لا تزال مذكرات الأمير هاري تشغل حيزًا كبيرًا من اهتمام العالم، حيث يكشف فيها بعضًا من أسرار العائلة المالكة البريطانية العريقة، كما أنه يجري العديد من المقابلات للحديث بشأن ما ورد في كتابه سبير.

وفي هذا الإطار، تحدث الأمير هاري عن علاقته المتوترة بأخيه الأمير ويليام، قائلًا إنه طلب منه أمرًا غريبًا وعدَه محرجاً قبل يوم زفافه على ميغان ماركل في مايو عام 2018.

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وذكر الأمير هاري، 38 عامًا، أن أخاه الأمير ويليام الذي أضحى وليًا للعهد، طلب منه أن يحلق ذقنه، لكن دوق ساسيكس رفض وقتئذ أن يفعل.

الأمير هاري يكشف طلبًا غريبًا من أخيه وليام قبل الزفاف

ويليام رجل صعب المراس

وتصور مذكرات سبير الأمير ويليام على أنه رجل صعب المراس، فيما قال هاري إن والدته الأميرة ديانا، التي لقيت حتفها في حادثة سير عام 1997، كانت ستحزن لو رأت ابنيها على هذا الحال والخصومة.

واشتكى الأمير هاري، عدم تقبل أفراد العائلة الملكية لميغان ماركل، منذ أن تعرفوا إليها في البداية، وذلك بسبب كونها أمريكية وذات أصل إفريقي وامرأة مطلقة.

العائلة المالكة البريطانية مصدر الشائعات

كما قال هاري إن أفراد العائلة الملكية كانوا يمدون الصحافة بمواد وأخبار، حتى تسيء إليه وإلى زوجته ميغان، مضيفًا: لم يكتفوا فقط بعدم تقديم حماية لنا مما كان يقال ضدنا، بل كانوا وراء ما نشرته صحف التشهير.

وتابع أن أفراد العائلة الملكية حاولوا تلميع صورتهم عبر الإعلام لكن جرى ذلك على حسابه، فيما ذكر في كتابه أن الأمير ويليام وصل إلى حد الاعتداء عليه بالضرب.

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