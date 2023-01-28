الأهلي المصري يحسم صفقة أحمد القندوسي

كشفت تقارير إعلامية جزائرية، أن اللاعب الجزائري أحمد القندوسي لاعب وفاق سطيف الجزائري سينضم إلى الأهلي المصري للمشاركة في كأس العالم للأندية مطلع فبراير المقبل في المغرب.

أحمد القندوسي

ويشارك القندوسي صاحب الـ23 عامًا حاليًا مع منتخب الجزائر في بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين، حيث سيغادر معسكر المنتخب الجزائري للسفر إلى العاصمة المصرية القاهرة من أجل إنهاء إجراءات انضمامه لـ المارد الأحمر ثم السفر إلى المغرب للمشاركة مع الأهلي بمونديال الأندية بحسب صحيفة ” النهار” الجزائرية.

ويلعب أحمد القندوسي مع الفريق الكروي الأول بنادي وفاق سطيف منذ عام 2018، كما لعب أمام الأهلي المصري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا نسخة عام 2022.

الأهلي بمونديال الأندية

وكانت بعثة الأهلي غادرت مصر عصر اليوم إلى المغرب من أجل التحضير لمباراة أوكلاند سيتي النيوزيلاندي مساء الأربعاء المقبل في الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته وصيفًا لـ بطل دوري أبطال إفريقيا بعد اختيار الوداد المغربي بطل البطولة للمشاركة في مونديال الأندية بصفته بطل إفريقيا وممثل الدوري المغربي، حيث اعترض الاتحاد الدولي لكرة القدم على اختيار وصيف الدوري المغربي للمشاركة مع الوداد بسبب عدم تواجد إمكانية لمشاركة فريقين من نفس البلد في مونديال الأندية، فتمت دعوة الأهلي المصري ليشارك كوصيف لـ بطل دوري أبطال إفريقيا.

وتُعد المشاركة الحالية هي الثامنة في تاريخ الأهلي والثالثة على التوالي بعد عامي 2020 و 2021.