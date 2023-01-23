الأهلي يتعاقد رسميًّا مع سميحان النابت من التعاون

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أعلن النادي الأهلي- قبل قليل- عن تعاقده مع اللاعب سميحان النابت قادمًا من صفوف التعاون، وذلك من أجل تدعيم صفوف الراقي بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
الفرق .. تدرون اش الفرق ؟!
خلّي وخذيته غصب 👌🏻🤩 pic.twitter.com/k4ncK9PkhA
— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) January 22, 2023
ونشر الحساب الرسمي لـ الأهلي عبر “تويتر” صورًا من توقيع النابت عقود انضمامه إلى الراقي.
وعلق النابت على انضمامه لـ الراقي قائلًا: “أعود اليوم لنفس المكان الذي بدأت به وله فضل كبير على مسيرتي في كرة القدم، شعور العودة لا يُوصف”.
ووقع النابت لـ الأهلي بعد دخوله الفترة الحرة في عقده مع ناديه السابق التعاون.
وكان سميحان النابت لعب مع الأهلي خلال الفترة من 2011 إلى 2017 قبل انضمامه لنادي أُحد في 2017 ثم لعب مع أبها في موسم 2019/ 2020، ثم انضم لنادي التعاون في عام 2020.