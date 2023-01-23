Icon

حساب المواطن يبين موقف الأهلية حال تقديم الطلب بعد 10 يناير Icon الوحدة الإماراتي يضم ماثيوس بيريرا من الهلال Icon استخدام قطرات الأنف للأطفال يسبب الإدمان Icon تحذير من ضرر الطلاق الصامت: يصل إلى الأبناء Icon بريطاني ينبهر بـ تنوع السعودية الجغرافي Icon إلقاء قنبلة على مبنى قناة LBC ببيروت Icon الأهلي يتعاقد رسميًّا مع سميحان النابت من التعاون Icon مصرع سيدة حامل وطفلتها في جريمة بشعة بسوريا Icon تقويم التعليم: لا فترة تسجيل لاختبار القدرة المعرفية الرقمي Icon إنستجرام يمنحك ميزة الاستراحة من الإشعارات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
لتدعيم صفوف الفريق في يناير

الأهلي يتعاقد رسميًّا مع سميحان النابت من التعاون

2023-01-23 الساعة 1:07
الأهلي يتعاقد رسميًّا مع سميحان النابت من التعاون
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن النادي الأهلي- قبل قليل- عن تعاقده مع اللاعب سميحان النابت قادمًا من صفوف التعاون، وذلك من أجل تدعيم صفوف الراقي بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر الحساب الرسمي لـ الأهلي عبر “تويتر” صورًا من توقيع النابت عقود انضمامه إلى الراقي.

تعليق سميحان النابت 

وعلق النابت على انضمامه لـ الراقي قائلًا: “أعود اليوم لنفس المكان الذي بدأت به وله فضل كبير على مسيرتي في كرة القدم، شعور العودة لا يُوصف”.

ووقع النابت لـ الأهلي بعد دخوله الفترة الحرة في عقده مع ناديه السابق التعاون.

إدارة الأهلي مع سميحان النابت - وليد معاذ

وكان سميحان النابت لعب مع الأهلي خلال الفترة من 2011 إلى 2017 قبل انضمامه لنادي أُحد في 2017 ثم لعب مع أبها في موسم 2019/ 2020، ثم انضم لنادي التعاون في عام 2020.

سميحان النابت لاعب الأهلي الجديد

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات بهطول أمطار خلال ساعات على جدة...
السعودية اليوم

توقعات بهطول أمطار خلال ساعات على جدة...

السعودية اليوم
تفعيل طلب الخدمات القضائية للمنشآت عبر بوابة...
السعودية اليوم

تفعيل طلب الخدمات القضائية للمنشآت عبر بوابة...

السعودية اليوم
كابيلو يهاجم كريستيانو رونالدو: مغرور ولا يوجد...
الرياضة

كابيلو يهاجم كريستيانو رونالدو: مغرور ولا يوجد...

الرياضة
أزمة غذاء جديدة تضرب العالم في 2023
العالم

أزمة غذاء جديدة تضرب العالم في 2023

العالم
الشركات السعودية تنشط في 21 دولة لنشر...
حصاد اليوم

الشركات السعودية تنشط في 21 دولة لنشر...

حصاد اليوم
رئاسة الحرمين تستقبل 100 شخص من المسلمين...
السعودية اليوم

رئاسة الحرمين تستقبل 100 شخص من المسلمين...

السعودية اليوم
قائمة أخضر اليد في كأس العالم 2023
آخر الاخبار

قائمة أخضر اليد في كأس العالم 2023

آخر الاخبار
مانشستر سيتي يُطيح بـ ليفربول خارج كأس...
الرياضة

مانشستر سيتي يُطيح بـ ليفربول خارج كأس...

الرياضة