Icon

تسجيل 28 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 31 Icon سفير اليابان يرتدي الزي السعودي ويهنئ قيادة وشعب المملكة بالعام الجديد Icon المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الإسماعيلية Icon الدفاع المدني: خذوا حذركم لاحتمالية هطول أمطار رعدية Icon في قبضة الأمن.. متورطون في إطلاق نار وسطو مسلح Icon الجوازات تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر Icon القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق Icon الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد Icon جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
لتدعيم صفوفه بالشتوية

الأهلي يتعاقد مع فهد الرشيدي

2023-01-01 الساعة 5:37
الأهلي يتعاقد مع فهد الرشيدي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن النادي الأهلي، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع النجم فهد الرشيدي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية.

فهد الرشيدي أهلاوي

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لفهد الرشيدي أثناء توقيع العقود مع رئيس مجلس الإدارة وليد معاذ، لينضم إلى صفوفه قادمًا من فريق التعاون، دون الكشف عن مدة العقد.

قد يهمّك أيضاً
Img

صدور أهلية الضمان الاجتماعي المطور.. إليكم رابط الاستعلام

Img

وزير تعليم طالبان: لو ألقوا قنبلة ذرية لن نتراجع

فهد الرشيدي في الأهلي
الرشيدي أثناء توقيع العقود – المصدر @ALAHLI_FC

ويملك فهد الرشيدي صاحب الـ25 عامًا خبرة كبيرة، حيث شارك مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في 55 مباراة ضمن منافسات دوري المحترفين، وساهم في تسجيل 6 أهداف، حيث نجح في إحراز 3 أهداف وصنع مثلهم.

وتسعى إدارة النادي الأهلي في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية ومن أصحاب الخبرات في الميركاتو الشتوي الحالي، أملًا في تحسن النتائج والعودة إلى دوري المحترفين في الموسم الرياضي الجديد.

فهد الرشيدي في الأهلي
الرشيدي بعد توقيع العقود – المصدر @ALAHLI_FC

النادي الأهلي في دوري يلو

على الجانب الآخر، لعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الساحل بالأمس في مباراة مؤجلة بدوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ما أثار غضب الجماهير.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 21 نقطة، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري يلو، فيما وصل رصيد الساحل إلى 13 نقطة، ويقع في المركز الـ15.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات لتكريم جيرو بمقر إقامة منتخب فرنسا...
الرياضة

لقطات لتكريم جيرو بمقر إقامة منتخب فرنسا...

الرياضة
جوجل تطلق ميزة جديدة لزوار كأس العالم
كأس العالم

جوجل تطلق ميزة جديدة لزوار كأس العالم

كأس العالم
لقطات من معرض جدة للكتاب 2022
حصاد اليوم

لقطات من معرض جدة للكتاب 2022

حصاد اليوم
اتفاقيات لـ سابك في بولندا لتقديم حلول...
السعودية اليوم

اتفاقيات لـ سابك في بولندا لتقديم حلول...

السعودية اليوم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار
وظائف

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار

وظائف
الجيش الصيني يجري مناورات عسكرية حول تايوان
العالم

الجيش الصيني يجري مناورات عسكرية حول تايوان

العالم
الباطن يعبر الرائد ويصعد لربع نهائي كأس...
آخر الاخبار

الباطن يعبر الرائد ويصعد لربع نهائي كأس...

آخر الاخبار
تسلا تعلق إنتاج السيارات الكهربائية بمصنع شنغهاي
العالم

تسلا تعلق إنتاج السيارات الكهربائية بمصنع شنغهاي

العالم