الأهلي يتعاقد مع فهد الرشيدي

أعلن النادي الأهلي، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع النجم فهد الرشيدي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية.

فهد الرشيدي أهلاوي

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لفهد الرشيدي أثناء توقيع العقود مع رئيس مجلس الإدارة وليد معاذ، لينضم إلى صفوفه قادمًا من فريق التعاون، دون الكشف عن مدة العقد.

ويملك فهد الرشيدي صاحب الـ25 عامًا خبرة كبيرة، حيث شارك مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في 55 مباراة ضمن منافسات دوري المحترفين، وساهم في تسجيل 6 أهداف، حيث نجح في إحراز 3 أهداف وصنع مثلهم.

وتسعى إدارة النادي الأهلي في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية ومن أصحاب الخبرات في الميركاتو الشتوي الحالي، أملًا في تحسن النتائج والعودة إلى دوري المحترفين في الموسم الرياضي الجديد.

النادي الأهلي في دوري يلو

على الجانب الآخر، لعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الساحل بالأمس في مباراة مؤجلة بدوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ما أثار غضب الجماهير.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 21 نقطة، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري يلو، فيما وصل رصيد الساحل إلى 13 نقطة، ويقع في المركز الـ15.