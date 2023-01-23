الأهلي يحصل على شهادة الكفاءة المالية

أعلن النادي الأهلي، قبل قليل، عن نجاح مجلس الإدارة برئاسة وليد معاذ في الحصول على شهادة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بشكل رسمي.

الأهلي يستخرج شهادة الكفاءة

وأكد الأهلي في بيان رسمي، أن لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة وافقت على منح النادي شهادة الكفاءة المالية، وذلك بعد استكمال واستيفاء جميع المتطلبات المالية والاشتراطات والمعايير اللازمة التي وضعتها اللجنة خلال المواعيد المحددة نظامًا.

وأشار النادي، إلى أن الحصول على شهادة الكفاءة المالية يتيح للأهلي تسجيل لاعبيه الجدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك في إطار العمل المؤسسي والتنظيمي التي تنتهجه الإدارة خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه، قدم رئيس النادي الأهلي، وليد معاذ باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، خالص شكره وتقديره لوزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمه للنادي وكافة أندية الوطن دون استثناء، مثمنًا وقفاته غير المستغربة، والتي تأتي في إطار الدعم والاهتمام بالأندية وجميع المنتسبين لها.

الراقي في دوري يلو

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الجبلين، يوم غد الثلاثاء، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لدوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وقبل مواجهة الغد المؤجلة، يحتل الراقي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 31 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجبلين في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.