الأهلي يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الشعلة

في استطلاع للنخبة شارك فيه مسؤولون أمريكيون.. محمد بن سلمان شخصية العام عربيًّا اعتماد مشاركة جميع أندية دوري روشن بدوري الرديف الموسم المقبل اتفاقية ثلاثية للتعاون المشترك وإطلاق برنامج للتمكين الاقتصادي في اليمن الإطاحة بـ 5 مواطنين إثر حادث إطلاق نار لخلاف بينهم 4 خطوات لتعديل نوع الدرس لـ النمط المتزامن ميلان يبتعد بوصافة الدوري الإيطالي تعليم الشرقية: استمرار الدراسة عن بُعد غدًا دعاة السنغال يشكرون الملك سلمان على هدية الـ 120 ألف مصحف فيفا: هل ثنائية رونالدو وأبو بكر الأقوى بالدوري السعودي؟ الغذاء والدواء: جميع الأغذية في المملكة حلال
نجح الفريق الكروي الأول في النادي الأهلي، بالفوز على نادي الشعلة بثنائية دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي.
🎥 | أهداف ⚽️ مباراة الأهلي 2 : 0 الشعلة ضمن منافسات #دوري_يلو لأندية الدرجة الأولى – الجولة الخامسة عشر #الأهلي_الشعلة | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/HFknwK4kmmقد يهمّك أيضاً
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 4, 2023
ونجح هيثم عسيري في إحراز الهدف الأول لـ الراقي بالدقيقة الثامنة عشرة من عمر الشوط الأول.
وانتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم الراقي بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني، تمكن اللاعب مراد الخضري من إحراز الهدف الثاني للراقي بالدقيقة الـ72.
ويتواجد الراقي في المركز السادس في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 24 نقطة، أما نادي الشعلة فتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.