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في دوري يلو

الأهلي يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الشعلة

2023-01-04 الساعة 9:02
الأهلي يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الشعلة
المواطن - محمد سمعه

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نجح الفريق الكروي الأول في النادي الأهلي، بالفوز على نادي الشعلة بثنائية دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي.

ونجح هيثم عسيري في إحراز الهدف الأول لـ الراقي بالدقيقة الثامنة عشرة من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم الراقي بهدف دون رد.

الأهلي والشعلة

وفي الشوط الثاني، تمكن اللاعب مراد الخضري من إحراز الهدف الثاني للراقي بالدقيقة الـ72.

ويتواجد الراقي في المركز السادس في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 24 نقطة، أما نادي الشعلة فتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.

مراد الخضري لاعب الأهلي

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