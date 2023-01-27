الأهلي يسعى لمواصلة انتفاضته

يطمح الأهلي بقيادة المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لمواصلة تألقه في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وتجاوز عقبة القيصومة.

مواجهة قوية ضد القيصومة

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على القيصومة، يوم غد السبت عند الساعة 3:45 مساء، على ملعب نادي الباطن ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري يلو.

وقبل مباراة الغد، يحتل الراقي صدارة جدول ترتيب دوري يلو برصيد 34 نقطة، بالتساوي مع الفيصلي، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القيصومة في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

الأهلي يسعى للفوز

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة الغد بهدف تحقيق الفوز ومواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية في دوري يلو، أملًا في الحفاظ على صدارة الترتيب حتى نهاية الموسم، والعودة إلى دوري المحترفين.

وتعول إدارة النادي على الحضور الجماهيري الكبير في دعم وتحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق الفوز ضد القيصومة، خاصة أنه تعثر بتعادل إيجابي أمامه في بداية الموسم الحالي.

ويسير الأهلي بشكل مميز مع موسيماني، حيث تجنب الخسارة في 12 مباراة تحت قيادته، كما دعمت الإدارة صفوف الفريق الأول لكرة القدم بأكثر من صفقة في الميركاتو الشتوي الحالي، ومنها؛ سميحان النابت، وماركوس أمارال.