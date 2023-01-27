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خلال مواجهة القيصومة

الأهلي يسعى لمواصلة انتفاضته

2023-01-27 الساعة 12:44
الأهلي يسعى لمواصلة انتفاضته
المواطن - مروة نبيل

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يطمح الأهلي بقيادة المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لمواصلة تألقه في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وتجاوز عقبة القيصومة.

مواجهة قوية ضد القيصومة

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على القيصومة، يوم غد السبت عند الساعة 3:45 مساء، على ملعب نادي الباطن ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري يلو.

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وقبل مباراة الغد، يحتل الراقي صدارة جدول ترتيب دوري يلو برصيد 34 نقطة، بالتساوي مع الفيصلي، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القيصومة في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

الأهلي
لاعبو الراقي – المصدر @FDL_KSA

الأهلي يسعى للفوز

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة الغد بهدف تحقيق الفوز ومواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية في دوري يلو، أملًا في الحفاظ على صدارة الترتيب حتى نهاية الموسم، والعودة إلى دوري المحترفين.

موسيماني
موسيماني – المصدر @ALAHLI_FC

وتعول إدارة النادي على الحضور الجماهيري الكبير في دعم وتحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق الفوز ضد القيصومة، خاصة أنه تعثر بتعادل إيجابي أمامه في بداية الموسم الحالي.

جماهير الأهلي
جماهير الراقي – المصدر @ALAHLI_FC

ويسير الأهلي بشكل مميز مع موسيماني، حيث تجنب الخسارة في 12 مباراة تحت قيادته، كما دعمت الإدارة صفوف الفريق الأول لكرة القدم بأكثر من صفقة في الميركاتو الشتوي الحالي، ومنها؛ سميحان النابت، وماركوس أمارال.

ماركوس أمارال
أمارال بعد وصوله جدة – المصدر @ALAHLI_FC

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