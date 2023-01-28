Icon

فرنسا وألمانيا وأمريكا تحذر رعاياها في تركيا من هجمات عدائية Icon رونالدو يبحث عن طباخ براتب 21 ألف ريال شهريًا Icon الأرصاد: ضباب كثيف على 3 مناطق Icon بوتين يخطط لضربة جديدة في ذكرى مرور عام على الحرب   Icon أم شجاع تروي رحلتها مع حياكة السدو في مهرجان الكليجا 14‎‎ Icon فيلم الفصل 295 يوثق أحداث 2022 في المملكة Icon ولي العهد يشهد سباق فورمولا إي الدرعية Icon أمير قطر يصل الرياض وفيصل بن بندر في مقدمة مستقبليه Icon متورطون بعدد من القضايا في قبضة الأمن Icon مدرب الفيحاء: الاتحاد أفضل فريق سعودي لكننا سنهزمه Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن مباريات الجولة الـ18

الأهلي يصعد لـ صدارة دوري يلو بثنائية في القيصومة

2023-01-28 الساعة 6:26
الأهلي يصعد لـ صدارة دوري يلو بثنائية في القيصومة
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

حقق الفريق الكروي الأول بـ الأهلي فوزًا ثمينًا على مضيفه القيصومة بهدفين دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الـ18 من بطولة دوري يلو لموسم 2022/2023.

الأهلي ضد القيصومة 

وكان الراقي سجل الهدف الأول عبر اللاعب رياض بودبوز في الدقيقة الـ17.

وفي الشوط الثاني، نجح الراقي في تسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب هشام فايق في الدقيقة الـ69.

وحقق الراقي فوزًا ثمينًا ليُصبح رصيده 37 نقطة في صدارة دوري يلو، بينما تجمد رصيد نادي القيصومة عند 21 نقطة في المركز الـ11.

الأهلي ضد القيصومة - دوري يلو - هشام فايق

نتائج مباريات أمس

وأُسدل الستار، أمس الجمعة، على مباريات الجولة الـ 18 في بطولة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى موسم 2022/ 2023.

وكان نادي هجر تعادل مع العربي بهدف لكل فريق، بينما فاز نادي الرياض على الفيصلي بهدف دون رد، وفاز العين على نادي الخلود بهدفين مقابل هدف، بينما فاز نادي أُحد على نجران بنتيجة هدفين دون رد، أما الحزم ففاز على فريق جدة بثلاثية مقابل هدف.

هيثم عسيري - الأهلي والقيصومة

واختُتمت اليوم السبت مباريات الجولة الـ18 من دوري يلو بتعادل سلبي بين الساحل والجبلين، وتعادل سلبي بين الأخدود والقادسية وفوز العروبة على الشعلة بهدفين دون رد.

وتنطلق مباريات الجولة الـ19 من دوري يلو يوم الثلاثاء المقبل بمباراتي ” الرياض والخلود” و ” جدة وأُحد”.

وفي يوم الأربعاء المقبل تُقام مباريات ” الشعلة وهجر، العربي والقيصومة، الحزم والعروبة، العين والساحل”.

بينما في يوم الخميس تُلعب مباريات ” القادسية ونجران، الجبلين والفيصلي، الأهلي والأخدود”.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس العراقي
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس العراقي

السعودية اليوم
تسجيل 31 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34
السعودية اليوم

تسجيل 31 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34

السعودية اليوم
متنزه موعاه البري بنجران موطن أشجار السدر...
السعودية اليوم

متنزه موعاه البري بنجران موطن أشجار السدر...

السعودية اليوم
رونالدو يُشارك في 45 دقيقة ضد سان...
آخر الاخبار

رونالدو يُشارك في 45 دقيقة ضد سان...

آخر الاخبار
الأجواء الماطرة تدفع أهالي الشرقية إلى الخروج...
السعودية اليوم

الأجواء الماطرة تدفع أهالي الشرقية إلى الخروج...

السعودية اليوم
سيتين يعلق على ريمونتادا ريال مدريد
الرياضة

سيتين يعلق على ريمونتادا ريال مدريد

الرياضة
جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف...
وظائف

جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف...

وظائف
الصلاة على فيصل بن مقرن بن محمد...
آخر الاخبار

الصلاة على فيصل بن مقرن بن محمد...

آخر الاخبار