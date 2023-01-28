الأهلي يصعد لـ صدارة دوري يلو بثنائية في القيصومة

حقق الفريق الكروي الأول بـ الأهلي فوزًا ثمينًا على مضيفه القيصومة بهدفين دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الـ18 من بطولة دوري يلو لموسم 2022/2023.

الأهلي ضد القيصومة

وكان الراقي سجل الهدف الأول عبر اللاعب رياض بودبوز في الدقيقة الـ17.

وفي الشوط الثاني، نجح الراقي في تسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب هشام فايق في الدقيقة الـ69.

وحقق الراقي فوزًا ثمينًا ليُصبح رصيده 37 نقطة في صدارة دوري يلو، بينما تجمد رصيد نادي القيصومة عند 21 نقطة في المركز الـ11.

نتائج مباريات أمس

وأُسدل الستار، أمس الجمعة، على مباريات الجولة الـ 18 في بطولة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى موسم 2022/ 2023.

وكان نادي هجر تعادل مع العربي بهدف لكل فريق، بينما فاز نادي الرياض على الفيصلي بهدف دون رد، وفاز العين على نادي الخلود بهدفين مقابل هدف، بينما فاز نادي أُحد على نجران بنتيجة هدفين دون رد، أما الحزم ففاز على فريق جدة بثلاثية مقابل هدف.

واختُتمت اليوم السبت مباريات الجولة الـ18 من دوري يلو بتعادل سلبي بين الساحل والجبلين، وتعادل سلبي بين الأخدود والقادسية وفوز العروبة على الشعلة بهدفين دون رد.

وتنطلق مباريات الجولة الـ19 من دوري يلو يوم الثلاثاء المقبل بمباراتي ” الرياض والخلود” و ” جدة وأُحد”.

وفي يوم الأربعاء المقبل تُقام مباريات ” الشعلة وهجر، العربي والقيصومة، الحزم والعروبة، العين والساحل”.

بينما في يوم الخميس تُلعب مباريات ” القادسية ونجران، الجبلين والفيصلي، الأهلي والأخدود”.