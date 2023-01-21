الأهلي يضم ماركوس أمارال رسميًا

أعلن النادي الأهلي مساء اليوم عن تعاقده رسميًا مع المهاجم البرازيلي ماركوس أمارال قادمًا من نادي ووهان ثري تاونز الصيني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وعلق أمارال على انتقاله إلى الأهلي قائلًا في رسالة بثها حساب النادي في “تويتر” : “لكل حكاية أبطال خالدون، ولكل منا أهداف وغايات، في كرة القدم الغاية هي الذهاب إلى أكبر الأندية، لذا وقع اختياري على هذا النادي، لنصنع قصتنا، ولنكون أبطالها الخالدين، الآن قد بدأت رحلتنا سويًا، أنا ماركوس، أنا هنا!”.

أرقام ماركوس أمارال

وكان ماركوس أمارال سجل 27 هدفًا في 26 مباراة في الدوري الصيني بموسم 2021/2022.

وقبل التعاقد مع أمارال، كان الأهلي ضمّ فهد الرشيدي من نادي التعاون والجامبي مودو بارو من نادي جيونبوك الكوري الجنوبي، ومنصور الشمري على سبيل الإعارة من النصر.

وسبق لـ أمارال اللعب في صفوف إيتوانو البرازيلي ونادي جيونجنام الصيني ونادي هيبي شينا فورشن الصيني.

وسيواجه الراقي، فريق الجبلين مساء الثلاثاء المقبل في الجولة العاشرة والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري يلو.

ويسعى الأهلي للفوز على الجبلين، للصعود لـ صدارة دوري يلو، حيث يتواجد الراقي حاليًا في المركز الرابع في جدول الترتيب.

تعثر صفقة الكويكبي

وفي سياق آخر، كشفت تقارير إعلامية أن صفقة انتقال محمد الكويكبي، نجم نادي الاتفاق، إلى الأهلي قد تعثرت، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال الإعلامي فهد المري عبر حسابه في “تويتر”: إن تعثر مفاوضات انتقال الكويكبي لـ الأهلي جاءت بسبب رفض نادي الاتفاق تقسيط مبلغ الصفقة على 3 دفعات.