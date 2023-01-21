Icon

المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي ينظم ندوة المعلم الملهم لرؤية 2030 Icon سحب رعدية ورياح تحد الرؤية على المدينة المنورة Icon جدول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل على قناة عين Icon الوحدة يبتعد عن مراكز الهبوط بفوز ثمين على الطائي Icon راكون يثير الذعر في اجتماع سياسي مهم بالمكسيك! Icon الأهلي يضم ماركوس أمارال رسميًا Icon الأرصاد : أمطار رعدية على معظم المناطق اعتبارًا من الغد Icon مسك تنقل صوت الشباب لصُنّاع القرار وقادة العالم Icon 3 باكستانيين بحوزتهم 2 كجم من الشبو في قبضة الأمن Icon أول تعليق من مدرب يوفنتوس بعد خصم 15 نقطة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
قادمًا من الدوري الصيني

الأهلي يضم ماركوس أمارال رسميًا

2023-01-21 الساعة 8:00
الأهلي يضم ماركوس أمارال رسميًا
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

أعلن النادي الأهلي مساء اليوم عن تعاقده رسميًا مع المهاجم البرازيلي ماركوس أمارال قادمًا من نادي ووهان ثري تاونز الصيني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وعلق أمارال على انتقاله إلى الأهلي قائلًا في رسالة بثها حساب النادي في “تويتر” : “لكل حكاية أبطال خالدون، ولكل منا أهداف وغايات، في كرة القدم الغاية هي الذهاب إلى أكبر الأندية، لذا وقع اختياري على هذا النادي، لنصنع قصتنا، ولنكون أبطالها الخالدين، الآن قد بدأت رحلتنا سويًا، أنا ماركوس، أنا هنا!”.

قد يهمّك أيضاً
Img

انطلاق الجولة الـ14 من دوري روشن غدًا بمباراتين

Img

وظائف بالهيئة السعودية للمقاولين

أرقام ماركوس أمارال 

وكان ماركوس أمارال سجل 27 هدفًا في 26 مباراة في الدوري الصيني بموسم 2021/2022.

وقبل التعاقد مع أمارال، كان الأهلي ضمّ فهد الرشيدي من نادي التعاون والجامبي مودو بارو من نادي جيونبوك الكوري الجنوبي، ومنصور الشمري على سبيل الإعارة من النصر.

ماركوس أمارال لاعبًا جديدًا في الأهلي

وسبق لـ أمارال اللعب في صفوف إيتوانو البرازيلي ونادي جيونجنام الصيني ونادي هيبي شينا فورشن الصيني.

وسيواجه الراقي، فريق الجبلين مساء الثلاثاء المقبل في الجولة العاشرة والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري يلو.

ويسعى الأهلي للفوز على الجبلين، للصعود لـ صدارة دوري يلو، حيث يتواجد الراقي حاليًا في المركز الرابع في جدول الترتيب.

ماركوس أمارال لاعبًا جديدًا في الأهلي

تعثر صفقة الكويكبي

وفي سياق آخر، كشفت تقارير إعلامية أن صفقة انتقال محمد الكويكبي، نجم نادي الاتفاق، إلى الأهلي قد تعثرت، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال الإعلامي فهد المري عبر حسابه في “تويتر”: إن تعثر مفاوضات انتقال الكويكبي لـ الأهلي جاءت بسبب رفض نادي الاتفاق تقسيط مبلغ الصفقة على 3 دفعات.

ماركوس أمارال لاعبًا جديدًا في الأهلي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

واشنطن تطالب إيران بالإفراج غير المشروط عن...
العالم

واشنطن تطالب إيران بالإفراج غير المشروط عن...

العالم
إغلاق عقبة المحمدية بمحافظة الطائف مؤقتًا
السعودية اليوم

إغلاق عقبة المحمدية بمحافظة الطائف مؤقتًا

السعودية اليوم
وظائف بشركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”
السعودية اليوم

وظائف بشركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”

السعودية اليوم
أمانة الحدود الشمالية تطرح 5 فرص استثمارية...
السعودية اليوم

أمانة الحدود الشمالية تطرح 5 فرص استثمارية...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في فروع الخطوط القطرية بالدمام
وظائف

وظائف شاغرة في فروع الخطوط القطرية بالدمام

وظائف
جازان الأعلى حرارة بـ 30 مئوية وطريف...
السعودية اليوم

جازان الأعلى حرارة بـ 30 مئوية وطريف...

السعودية اليوم
الهلال يتفوق على ضمك بهدف بالشوط الأول
الرياضة

الهلال يتفوق على ضمك بهدف بالشوط الأول

الرياضة
توقعات باستمرار هطول الأمطار على المملكة حتى...
السعودية اليوم

توقعات باستمرار هطول الأمطار على المملكة حتى...

السعودية اليوم