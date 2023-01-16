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لتدعيم صفوفه بالميركاتو الشتوي

الأهلي يعزز هجومه بضم مودو بارو

2023-01-16 الساعة 6:59
الأهلي يعزز هجومه بضم مودو بارو
المواطن - فريق التحرير

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أعلن النادي الأهلي، مساء اليوم الاثنين، عن تعاقده رسميًا مع الغامبي مودو بارو، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الشتوي الحالي.

مودو بارو أهلاوي

وأشار حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الإدارة أنهت إجراءات التعاقد مع الجناح الغامبي مودو بارو، قادمًا من جيونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، دون الكشف عن مدة العقد.

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مودو بارو مع الأهلي
مودو بعد التوقيع – المصدر @ALAHLI_FC

ويُعد مودو بارو، من أبرز لاعبي جيونبك هيونداي، حيث شارك معه في 28 مباراة بالدوري الكوري الجنوبي في عام 2022، ونجح في تسجيل 13 هدفًا وصنع 8 أهداف، وأحرز 9 أهداف في دوري أبطال آسيا موسم 2022/ 2023.

ويملك مودو بارو صاحب الـ30 عامًا، مسيرة مميزة، حيث سبق ولعب في صفوف أكثر من ناد في إنجلترا، وهم؛ سوانزي سيتي، نوتينجهام فورست، بلاكبيرن روفرز وليدز يونايتد، ودينيزلي سبور التركي، بالإضافة لفرق سويدية.

مودو بارو مع الأهلي
مودو بعد التوقيع – المصدر @ALAHLI_FC

الأهلي هذا الموسم

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الحزم على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 28 نقطة، ويملك مواجهة مؤجلة، فيما يقع الحزم في المركز الثاني برصيد 31 نقطة.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

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