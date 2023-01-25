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ضمن منافسات دوري يلو

الأهلي يعود للطريق الصحيح

2023-01-25 الساعة 2:35
الأهلي يعود للطريق الصحيح
المواطن - مروة نبيل

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استعاد الأهلي بقيادة المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بريقه ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ليُنهي الدور الأول منفردًا بالصدارة.

الفوز ضد الجبلين

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الجبلين بالأمس على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لدوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ونجح الراقي في الفوز بثلاثية دون رد.

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ورفع الراقي رصيده إلى 34 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري يلو، بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة عن الفيصلي الوصيف، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجبلين عند 21 نقطة في المركز العاشر.

الأهلي
لاعبو الراقي – المصدر @ALAHLI_FC

الأهلي ينتفض

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد بدأ الموسم الحالي بشكل مخيب للآمال، حيث تعادل ضد القيصومة ثم خسر أمام الأخدود، قبل أن يستعيد توازنه بفوز بهدف على حساب الخلود، قبل أن يتعادل سلبيًا مع العروبة.

الأهلي
لاعبو الراقي – المصدر @ALAHLI_FC

وانتفض الراقي مع موسمياني، لتجنب الخسارة في دوري يلو، ويقود الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق سلسلة نتائج إيجابية، وتألق في المباريات المؤجلة، ليختتم الدور الأول في الصدارة ويحصد لقب بطل الشتاء.

وساهمت الجماهير الأهلاوية في الانتفاضة التي حققها الفريق الأول لكرة القدم، حيث تحرص على حضور التدريبات والمباريات بأعداد كبيرة، لدعم وتحفيز اللاعبين.

جماهير الأهلي
جماهير الراقي – المصدر @ALAHLI_FC

وتأمل الجماهير في مواصلة تألق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال منافسات الدور الثاني، والتتويج بلقب دوري يلو، والعودة إلى دوري المحترفين.

الأهلي
الراقي بطل الشتاء – المصدر @FDL_KSA

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