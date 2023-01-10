الأهلي يفقد نقطتين بالتعادل أمام القادسية

حسم التعادل الإيجابي مباراة الأهلي والقادسية، التي أُقيمت مساء اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة دوري يلو.

وكان اللاعب سايمون موسوفا أحرز الهدف الأول للقادسية بالدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح حسن العلي في إحراز هدف التعادل لـ الراقي بالدقيقة الـ54، بعد خطأ من الحارس الجزائري رايس مبولحي.

وبعد المباراة، يتواجد الراقي في المركز السادس برصيد 25 نقطة، أما القادسية فيتواجد في المركز الـ12 برصيد 17 نقطة.

اقتراح لإنقاذ الأهلي

وفي وقت سابق، تقدم صالح أبو نخاع رئيس نادي ضمك السابق، باقتراح وذلك من أجل إنقاذ النادي الأهلي الناشط حاليًا في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي.

وقال أبو نخاع في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” : ” أقترح على وزارة الرياضة، ممثلة بشؤون الأندية، جمع كبار الراقي على طاولة واحدة للسماع منهم ووضع الحلول العاجلة والمستقبلية وعلى الجميع تحمل المسؤولية، رجالات الراقي كُثر ولكن قلوبهم شتى، الراقي يستحق من الجميع العمل على قلب رجل واحد لإعادته”.