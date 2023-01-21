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ضمن مباريات الجولة الـ14 من عمر المسابقة

الأهلي يقهر الزمالك بثلاثية وينفرد بـ صدارة الدوري المصري

2023-01-21 الساعة 11:52
الأهلي يقهر الزمالك بثلاثية وينفرد بـ صدارة الدوري المصري
المواطن - محمد سمعه

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حقق الفريق الكروي الأول بـ الأهلي فوزًا عريضًا مساء اليوم السبت على غريمه التقليدي نادي الزمالك بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2022/2023.

وكان الشوط الأول شهد أداءً هادئًا من قبل الفريقين حيث انتهى بالتعادل السلبي.

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الأهلي يضرب بثلاثية 

وفي الشوط الثاني، كشر المارد الأحمر عن أنيابه هجوميًا ليُسجل الهدف الأول عبر اللاعب محمود عبد المنعم ” كهربا” من ضربة رأسية في الدقيقة الـ60 بعد تمريرة متقنة من اللاعب حمدي فتحي.

الأهلي المصري

وواصل المارد الأحمر، ضغطه ليضيف الهدف الثاني عبر مهاجمه محمد شريف في الدقيقة الـ76 بعد تمريرة متقنة أيضًا من حمدي فتحي.

واستمر ضغط المارد الأحمر ليضيف ثالث الأهداف عبر اللاعب محمد شريف في الدقيقة التسعين بعد عرضية مميزة من اللاعب التونسي علي معلول.

وبعد الفوز، أصبح رصيد الأهلي 34 نقطة في المركز الأول بينما تجمد رصيد نادي الزمالك عند 26 نقطة في المركز الرابع.

الزمالك ضد الأهلي - الدوري المصري

مباريات الجولة الـ15

وتنطلق مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري غدًا الأحد بإقامة مباراة الداخلية ضد المقاولون العرب.

وفي يوم الاثنين تُقام مباريات ” أسوان ضد الإسماعيلي، فاركو ضد إنبي، الاتحاد السكندري ضد حرس الحدود، سيراميكا كليوباترا ضد طلائع الجيش”.

بينما في يوم الثلاثاء المقبل تُقام مباريات ” فيوتشر ضد المصري البورسعيدي، غزل المحلة ضد الزمالك، الأهلي ضد البنك الأهلي، سموحة ضد بيراميدز”.

الزمالك ضد الأهلي - الدوري المصري - الأهلي والزمالك

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