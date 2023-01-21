الأهلي يقهر الزمالك بثلاثية وينفرد بـ صدارة الدوري المصري التعاون الإسلامي: حرق المصحف بالسويد عمل استفزازي مرفوض صالح الصقري يعتذر عن تصريحاته المسيئة : جل من لا يُخطئ الحجرف: إحراق المصحف في السويد يؤجج مشاعر المسلمين حول العالم بالتكبير.. متظاهرون يحاولون اقتحام قنصلية السويد بإسطنبول الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس العراقي تغريم ريشي سوناك لعدم ارتدائه حزام الأمان أشرف حكيمي: سعيد بتكريمي في Joy Awards هيفاء بنت محمد تشارك في رسم جدارية بالعلا القيمة السوقية لـ ماركوس أمارال نجم الأهلي الجديد
حقق الفريق الكروي الأول بـ الأهلي فوزًا عريضًا مساء اليوم السبت على غريمه التقليدي نادي الزمالك بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2022/2023.
وكان الشوط الأول شهد أداءً هادئًا من قبل الفريقين حيث انتهى بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني، كشر المارد الأحمر عن أنيابه هجوميًا ليُسجل الهدف الأول عبر اللاعب محمود عبد المنعم ” كهربا” من ضربة رأسية في الدقيقة الـ60 بعد تمريرة متقنة من اللاعب حمدي فتحي.
وواصل المارد الأحمر، ضغطه ليضيف الهدف الثاني عبر مهاجمه محمد شريف في الدقيقة الـ76 بعد تمريرة متقنة أيضًا من حمدي فتحي.
واستمر ضغط المارد الأحمر ليضيف ثالث الأهداف عبر اللاعب محمد شريف في الدقيقة التسعين بعد عرضية مميزة من اللاعب التونسي علي معلول.
وبعد الفوز، أصبح رصيد الأهلي 34 نقطة في المركز الأول بينما تجمد رصيد نادي الزمالك عند 26 نقطة في المركز الرابع.
وتنطلق مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري غدًا الأحد بإقامة مباراة الداخلية ضد المقاولون العرب.
وفي يوم الاثنين تُقام مباريات ” أسوان ضد الإسماعيلي، فاركو ضد إنبي، الاتحاد السكندري ضد حرس الحدود، سيراميكا كليوباترا ضد طلائع الجيش”.
بينما في يوم الثلاثاء المقبل تُقام مباريات ” فيوتشر ضد المصري البورسعيدي، غزل المحلة ضد الزمالك، الأهلي ضد البنك الأهلي، سموحة ضد بيراميدز”.