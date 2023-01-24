الأهلي ينتزع صدارة دوري يلو بثلاثية في الجبلين

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انتزع الفريق الكروي الأول بـ الأهلي صدارة دوري يلو، وذلك بعد فوزه على الجبلين بثلاثية دون رد في الجولة العاشرة والمؤجلة بينهما من عمر المسابقة.
🎥 | ملخص أهداف ⚽️#الأهلي 3#الجبلين 0قد يهمّك أيضاً
مباراة ضمن الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى#الأهلي_الجبلين#الرياضية_السعودية#دوري_يلو pic.twitter.com/nLnJtZAWA3
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 24, 2023
وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الراقي بهدف دون رد سجله اللاعب هيثم عسيري.
وفي الشوط الثاني، كثف الراقي من محاولاته الهجومية ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب هيثم عسيري في الدقيقة الـ55.
وتصدى الحارس محمد الربيعي لـ ركلة جزاء من فريق الجبلين في الدقيقة الـ77 ليحافظ على تفوق الراقي بهدفين دون رد.
وعند حلول الدقيقة الـ85 تمكن سلمان المؤشر من تسجيل الهدف الثالث لـ الراقي ليفوز الفريق الجداوي بثلاثية دون رد ويصل رصيده إلى 34 نقطة في صدارة دوري يلو.
أما الجبلين فتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز العاشر.