الأهلي يواصل نتائجه الإيجابية بـ دوري يلو بهزيمة الحزم

واصل الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، نتائجه الإيجابية بعد الفوز على الحزم بهدف دون رد في الجولة السابعة عشرة من بطولة دوري يلو لـ موسم 2022/2023.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح اللاعب عبدالله المقرن في إحراز الهدف الوحيد لـ الراقي بالدقيقة الـ75.

الأهلي في المركز الرابع

وحافظ الراقي على الفوز ليصل رصيده من النقاط إلى 31 نقطة في المركز الرابع وبفارق 3 نقاط عن نادي الفيصلي المتصدر.

وسيواجه الراقي، فريق الجبلين مساء الثلاثاء المقبل في الجولة العاشرة والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري يلو.

ويسعى الأهلي إلى العودة إلى منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين بعد الهبوط من دوري المحترفين بنهاية الموسم الماضي 2021/2022.