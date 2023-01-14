الأهلي يوقف سلسلة انتصارات الفيصلي ويصعد للمركز الرابع

حقق الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، عصر اليوم، فوزًا مهمًا على مضيفه الفيصلي بنتيجة هدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة التاسعة والمؤجلة بين الفريقين في دوري يلو.

وعند حلول الدقيقة السابعة والعشرين، تمكن هيثم عسيري من إحراز الهدف الأول لـ الراقي بطريقة جميلة.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، سجل كاسيانو هدف التعادل لنادي الفيصلي.

الأهلي يهزم المتصدر

وفي ظل اعتقاد الجميع أن الشوط الأول في طريقه للتعادل الإيجابي بين الفريقين، سجل اللاعب هيثم عسيري الهدف الثاني لـ الراقي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بتفوق الأهلي على الفيصلي بنتيجة هدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني، استمرت النتيجة على حالها، ليحقق الراقي فوزًا ثمينًا صعد به من المركز السادس إلى المركز الرابع وأصبح رصيده 28 نقطة.

بينما تجمد رصيد الفيصلي المتصدر عند 33 نقطة في المركز الأول.

اقتراح لإنقاذ الراقي

وفي وقت سابق، تقدم صالح أبو نخاع رئيس نادي ضمك السابق، باقتراح وذلك من أجل إنقاذ النادي الأهلي الناشط حاليًا في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي.

وقال أبو نخاع في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” : ” أقترح على وزارة الرياضة، ممثلة بشؤون الأندية، جمع كبار الراقي على طاولة واحدة للسماع منهم ووضع الحلول العاجلة والمستقبلية وعلى الجميع تحمل المسؤولية، رجالات الراقي كُثر ولكن قلوبهم شتى، الراقي يستحق من الجميع العمل على قلب رجل واحد لإعادته”.