Icon

جولة مع “المواطن” في سوق السبت ومشاركة قوية للمشاريع الناشئة Icon السعودية تقتحم مستقبل الإنترنت عن طريق ماجيك ليب Icon تسجيل 28 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 31 Icon سفير اليابان يرتدي الزي السعودي ويهنئ قيادة وشعب المملكة بالعام الجديد Icon المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الإسماعيلية Icon الدفاع المدني: خذوا حذركم لاحتمالية هطول أمطار رعدية Icon في قبضة الأمن.. متورطون في إطلاق نار وسطو مسلح Icon الجوازات تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر Icon القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
قبل مواجهة اليوم

الأهلي يُعاني ضد بيراميدز بالدوري المصري

2023-01-02 الساعة 4:13
الأهلي يُعاني ضد بيراميدز بالدوري المصري
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

تترقب الجماهير مباراة النادي الأهلي ضد بيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم، في ظل الصراع القوي بين الفريقين لتحقيق الثلاث نقاط.

الأهلي ضد بيراميدز

ويحتضن استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي ضد بيراميدز، اليوم الاثنين عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ11 من الدوري المصري لكرة القدم.

قد يهمّك أيضاً
Img

تاليسكا يرد على رغبته بالرحيل عن النصر

Img

فحص مهني في الهند للتحقق من مهارات العمال قبل الاستقدام

وقبل مباراة اليوم، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الرابع.

النادي الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly

معاناة النادي الأهلي

ويُعاني الأهلي ضد بيراميدز بمسماه الحالي، حيث تقابلا 10 مرات، خسر المارد الأحمر 4 مرات، وتعادل في 3 لقاءات وفاز في مثلهم، ونجح كل فريق في تسجيل 10 أهداف في شباك الآخر.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد في مباراة الدور الأول بالدوري المصري الممتاز الموسم الماضي، وخسر في الدور الثاني بهدفين دون رد.

بيراميدز والأهلي
جانب من مباراة سابقة

وتسببت خسارة النادي الأهلي ضد بيراميدز في الدور الثاني؛ في ابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري المصري لكرة القدم، حيث تأثر الفريق وتراجعت نتائجه، ليدخل في دوامة فقدان النقاط، كما هُزم في نهائي بطولة كأس مصر ضد الزمالك.

وخاض الأهلي 13 مباراة في جميع البطولات بعد مواجهة بيراميدز، تمكن من تحقيق الفوز 7 مرات، وتعادل 4 مرات، وخسر مباراتين، وأنهى الدوري المصري لكرة القدم في المركز الثالث.

الأهلي ضد بيراميدز
جانب من مباراة سابقة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مجلة أمريكية: انتصار دبلوماسي جديد لـ السعودية...
تقارير

مجلة أمريكية: انتصار دبلوماسي جديد لـ السعودية...

تقارير
5 إرشادات للحماية عند هطول الأمطار والعواصف...
السعودية اليوم

5 إرشادات للحماية عند هطول الأمطار والعواصف...

السعودية اليوم
الطقس يغلق مهرجان الرياض للألعاب اليوم
السعودية اليوم

الطقس يغلق مهرجان الرياض للألعاب اليوم

السعودية اليوم
تفاصيل مقتل الضابط الأردني الدلابيح على يد...
العالم

تفاصيل مقتل الضابط الأردني الدلابيح على يد...

العالم
توقعات بأمطار رعدية على أبها حتى الـ...
السعودية اليوم

توقعات بأمطار رعدية على أبها حتى الـ...

السعودية اليوم
أشرف حكيمي مواليد مدريد يعطي إسبانيا الضربة...
آخر الاخبار

أشرف حكيمي مواليد مدريد يعطي إسبانيا الضربة...

آخر الاخبار
وليد الركراكي يحسم مصير حمدالله مع المغرب
الرياضة

وليد الركراكي يحسم مصير حمدالله مع المغرب

الرياضة
مشاهد لهطول أمطار غزيرة على جبل كرا...
السعودية اليوم

مشاهد لهطول أمطار غزيرة على جبل كرا...

السعودية اليوم