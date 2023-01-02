الأهلي يُعاني ضد بيراميدز بالدوري المصري

تترقب الجماهير مباراة النادي الأهلي ضد بيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم، في ظل الصراع القوي بين الفريقين لتحقيق الثلاث نقاط.

الأهلي ضد بيراميدز

ويحتضن استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي ضد بيراميدز، اليوم الاثنين عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ11 من الدوري المصري لكرة القدم.

وقبل مباراة اليوم، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الرابع.

معاناة النادي الأهلي

ويُعاني الأهلي ضد بيراميدز بمسماه الحالي، حيث تقابلا 10 مرات، خسر المارد الأحمر 4 مرات، وتعادل في 3 لقاءات وفاز في مثلهم، ونجح كل فريق في تسجيل 10 أهداف في شباك الآخر.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد في مباراة الدور الأول بالدوري المصري الممتاز الموسم الماضي، وخسر في الدور الثاني بهدفين دون رد.

وتسببت خسارة النادي الأهلي ضد بيراميدز في الدور الثاني؛ في ابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري المصري لكرة القدم، حيث تأثر الفريق وتراجعت نتائجه، ليدخل في دوامة فقدان النقاط، كما هُزم في نهائي بطولة كأس مصر ضد الزمالك.

وخاض الأهلي 13 مباراة في جميع البطولات بعد مواجهة بيراميدز، تمكن من تحقيق الفوز 7 مرات، وتعادل 4 مرات، وخسر مباراتين، وأنهى الدوري المصري لكرة القدم في المركز الثالث.