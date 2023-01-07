الإخلاء الطبي بوزارة الدفاع ينقل مولودًا في حالة خطرة من دبي إلى السعودية

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أعلنت القنصلية العامة في دبي عن نقل مولود بحالة خطرة لتلقي العلاج في المملكة بواسطة الإخلاء الطبي في وزارة الدفاع.
وقالت القنصلية في بيان لها عبر تويتر إنه إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على أبناء الوطن، قامت القنصلية العامة بدبي بمتابعة نقل مولود في حالة خطرة بالتعاون مع طائرة الإخلاء الطبي الجوي بوزارة الدفاع إلى المملكة بإشراف مباشر من القنصل العام ورئيس قسم شؤون السعوديين.